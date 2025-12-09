Michelin yıldızı alan dört Türk restoranında fiyatlar ne kadar?

Geçen hafta Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi açıklandı. Yeni seçkide Michelin yıldızlı restoran sayısı 17’ye çıktı. Mezra Yalıkavak (Muğla), Araf İstanbul (İstanbul), Revithia (Kapadokya) bir yıldız; Vino Locale (Urla) ise iki yıldız alarak listeye ilk kez giren dört restoran oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Michelin tarafından tavsiye edilen toplam restoran sayısının ise 115 olduğunu belirterek, "Türk mutfağı, ülkemizin 7 bölgesinde farklı ve eşsiz lezzetler sunuyor" dedi.

Michelin yıldızı alan dört yeni Türk restoranının fiyatları da merak konusu oldu.

Revithia

Nevşehir'in turizm merkezi Kapadokya'da bulunan Revithia tadım mönüleriyle dikkati çekiyor. Sitede yer alan güncel bilgilere göre restoranın 8 numaralı tadım mönüsü kişi başı 4 bin 350 TL. Alkollü içecek ilave edilirse fiyat 5 bin 450 TL'ye çıkıyor.

(Üzüm Bayramı /Revithia)

Şef Durhan Özdemir'in hazırladığı bu mönüde Üzüm Bayramı, Gırniş, Ayhanlar, Miras, Teruar, Revithia Yağlama, Kutlama ve Revithia Finali gibi spesiyaller sırasıyla servis ediliyor. Restoranda servis ücreti alınmıyor.

Mezra Yalıkavak

Serhat Doğramacı'nın şefliğini yaptığı Mezra Yalıkavak'ın alakart menüsünde yer alan soğuk başlangıçlar 600-675 TL, sıcak başlangıçlar 400-700 TL, pideler 450-700 TL, ana yemekler 900-1300 TL arasında satışa sunuluyor.

(Lakerda / Mezra Yalıkavak)

Ekmek Sepeti, Yabani Lavantalı Yoğurt, Zeytinyağlı İncir, Tarladan, Lakerda, Mantı, İçli Köfte, Akya, Kuzu Sırt, Peynir Seçkisi ve Keçi Sütlü Sütlaç'tan oluşan tadım menüsü yüzde 13 servis ücreti hariç kişi başı 7 bin TL.

Araf İstanbul

Sadece 19.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren ve salı günleri kapalı olan Araf İstanbul'un mutfağı şefler Kenan Çetinkaya ve Pınar Korgan Çetinkaya tarafından yönetiliyor. Sakatat ağırlıklı restoranın spesiyalleri arasında Akciğer Tantuni (600 TL), Çıtır Beyin (900 TL) Uykuluk (1100 TL), Dana Yanak (1600 TL) gibi yiyecekler dikkati çekiyor.

(Akciğer Tantuni / Araf İstanbul)

Yaban mersini hardalı, yeşillik ve dana jus'la servis edilen Skirt Steak'in kilogram fiyatı 4 bin TL, bir porsiyon Kuzu T-Bone ise 2200 TL'den satılıyor. Hesaba yüzde 12 servis ücreti ilave ediliyor.

Vino Locale

Şefliğini Ozan Kumbasar'ın yaptığı Vino Locale'in Degüstasyon adlı tadım menüsünün fiyatı servis ücreti hariç 5 bin 500 TL.

Menü şu ürünlerden oluşuyor: Damak Hoşluğu, Tuzlu Tereyağı & Broche, Olta Kalamar-Koruk-Kaplan Sütü, Kereviz-Tuzlu Yoğurt-Trüf, Sardalya-Rezene-Muhlama, Mantar-Pırasa-Bayramiç Beyazı, Güngörmez-Miso-Pancar ve Dana Yanak-Pırasa-Patates.

(Sardalya-Rezene-Muhlama / Vino Locale)

Restoranın alakart menüsünde yer alan başlangıçlar 1200-1500 TL, ana yemekler 1500-2000 TL, tatlılar 650-750 TL arasında satışa sunuluyor.

(Not: Menü ve fiyatlar habere konu olan restoranların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarındaki güncel bilgilerden derlenmiştir. Yansıtılmamış ve sonradan yansıtılacak değişiklikler işletmeleri bağlar.)