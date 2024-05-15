Mısır'a giden Türk turist sayısı bir yılda üçe katlandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Mısır Turizm Otoritesi ve Mısır Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle "Mısır Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği" düzenlendi.

TÜRSAB Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve Mısır Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) Amr el-Kady ile Mısır'dan tur operatörleri, seyahat acenteleri, hava yolu, turizm şirketleri ve otellerin temsilcileri katıldı.

Türkiye'ye geldiğinden bu yana iki ülke arasındaki turizmi teşvik etmenin önceliği olduğunu dile getiren el-Hamami, turizmin, Türkiye ve Mısır'ın tarihine, kültürüne, geleneklerine, yaşam tarzına dair daha derin bir anlayış kazanılmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

25 dolarlık vize turizmi patlattı!

Hamami, "İkili ilişkilerimizin normale dönmesi ve Türk vatandaşlarına yönelik seyahat prosedürlerinin gevşetilmesinin ardından, vizenin sadece 25 dolar olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun gevşetilmesi, Mısır'a gelen Türk turistlerin sayısında büyük bir artışa neden oldu. Bu sayı, 2022'ye kıyasla 2023'te neredeyse üç katına çıktı." diye konuştu.

Mısır'da Türklerin yatırımı 3 milyar dolar

Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen yıl istikrarlı şekilde artarak 8 milyar dolara ulaştığının altını çizen Hamami, Mısır'da da 3 milyar dolarlık Türk yatırımı olduğu bilgisini paylaştı.

Günaydın da iki ülkenin toplamda 200 milyona yakın nüfusu olduğuna vurgu yaparak, turizm hareketliliğinin 500 bini bulmadığını, ilk etapta hedeflerinin bu sayının üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

Davut Günaydın, şöyle konuştu: "İki ülke arasında bugüne kadar olmamış bir 'fam trip' (tanıtım, ünlü gezisi) gerçekleştireceğiz. Çok geniş katılımlı ve çok sansasyonel olacak. Reklama ve duyurulara çok önem vereceğiz ve güzel bir 'fam trip' yapacağız. Geniş katılımlı olacak. Bunun içerisine bütün turizm paydaşlarını koyup ve Mısır'da da bugüne kadar olmamış programlar tanıtacağız. Klasiğin dışına çıkıp daha enteresan yerleri ekleyeceğiz çünkü, dünyanın en güzel arkeolojik merkezlerinden bir tanesi. Yakinen de takip ediyoruz. Yeni destinasyonları da bu programa koymuş olacağız."

Günaydın, Akdeniz'in dünyada turizm hareketinin en yoğun olduğu bölge, bölgedeki en önemli iki ülkenin de Türkiye ve Mısır olduğunu sözlerine ekledi.

Bir yılda 140 bin turist

Mısır Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) Amr el-Kady de Mısır'ın Türk turistlere yaptığı vize kolaylığıyla geçen yıl 140 bin Türk vatandaşını ağırladıklarını ifade etti.

Kady, bu yılın ilk 4 ayında 80 bin civarında Türk turist ağırladıklarını belirterek, yıl sonuna doğru 250 bin Türk turistin Mısır'ı ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

Mısır'daki turistik destinasyonları anlatan el-Kady, "Birlikte hareket etsek, yeni fırsatlar yaratsak nasıl olur? Sadece Mısır'a gelen Türkler ya da Türkiye'ye gelen Mısırlılar değil, Çin, ABD ve benzeri ülkelerden Türkiye ve Mısır'a, Türkiye, Mısır ve Yunanistan'a, Türkiye, Mısır ve Ürdün'e gelecek uluslararası turistler için ortak paketlerin tasarlanması gibi. Çünkü bu bölge çok zengin ve her şey var." diye konuştu.