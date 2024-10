National Geographic 'dünyanın en iyileri'ni seçiyor! Finalistler arasında hangi ilçemiz var?

Takip Et

Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic, 'Best of the World 2025 Readers' Choice' (Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri) seçkisinin finalistleri, National Geographic Travel'ın 46,5 milyon takipçili Instagram hesabında duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, '2025 Dünyanın En İyileri' listesinde Bodrum'un da yer aldığı ve final oylamasına sunulduğu aktarıldı.