Otel fiyatları yükseldi karavana talep patladı

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Köksal, son yıllarda artışa geçen karavan talebini karşılamak için Türkiye'de çok sayıda üretici firma bulunduğunu söyledi.

Bu şirketlerin karavanların tasarımı, imalatı ve montajı konusunda uzman olduğunu dile getiren Köksal, şirketlerin genellikle karavanları özelleştirilebildiğini ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış şekilde üretebildiklerini söyledi. Köksal, "Bu sene karavan sektörüne talep geçtiğimiz yıla göre yüzde 300 arttı." dedi.

Ekonomik konaklama seçeneceği

Son dönemde kamuoyunda öne çıkan otel fiyatlarındaki artışın karavana olan talebe etkisini değerlendiren Köksal, "Güncel veriler olmadığı için kesin karşılaştırma sunmak mümkün olmasa da genel olarak otel fiyatlarındaki artışın karavana olan ilgiyi tetiklediği söylenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek otel fiyatlarının tatil maliyetlerini artırdığına ve bazı insanları daha ekonomik ve bağımsız bir konaklama seçeneği aramaya yönlendirdiğine dikkati çeken Köksal, bu durumda, karavanların cazip bir alternatif olarak ortaya çıktığını söyledi. Köksal, "Karavanlar, seyahat edenlere daha uygun maliyetli konaklama, seyahat rotalarını özelleştirme ve doğa ile daha yakın temas kurma imkanı sunar. Bu nedenle, yüksek otel fiyatları karavan talebinde artışa yol açabilir" dedi.

Günlük kirası 2 bin TL

Kiralık ve satılık karavanda fiyatlar hakkında bilgi veren Köksal, "Genel olarak, günlük kira ücretleri 2 bin TL'den başlayıp büyük modellerde 10 bin TL'ye kadar çıkabilir. Marka, model, büyüklük gibi faktörlere bağlı olarak ikinci el karavanların fiyatları 150 bin TL'den, O1 belgeli karavanların fiyatı 200 bin TL'den, O2 belgeli ruhsata tabi karavanların fiyatı ise 400 bin TL'den başlıyor. Bu fiyat aralıkları genel bir kılavuz niteliğinde ve marka, model gibi unsurlara göre değişebilir" diye konuştu.