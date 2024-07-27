Perre Antik Kenti'ne ziyaretçi akını devam ediyor
Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti, Adıyaman'da yerli ve yabancı turistlerin ilgilisi çekmeye devam ediyor. 2001'de başlayan kazı çalışmalarında bugüne dek Roma Çeşmesi'nden 1800 yıllık kabartmalara, su kanallarından kaya mezarlarına gezilecek pek çok noktayı içinde barındıran Antik Kenti bu yıl 20 bini aşkın kişi ziyaret etti.
AA
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Adıyaman'daki Perre Antik Kenti, bu yıl 20 bin 100 ziyaretçi ağırladı.
Tarihte kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanılan, merkeze bağlı Örenli Mahallesi'ndeki antik kent, birçok kaya mezarı ve mozaiğiyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Müze Müdürlüğü kayıtlarına göre, antik kenti 1 Ocak-23 Temmuz'da 20 bin 100 kişi ziyaret etti.