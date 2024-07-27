Perre Antik Kenti'ne ziyaretçi akını devam ediyor

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti, bu yıl 20 bin 100 ziyaretçi ağırladı.

Tarihte kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanılan, merkeze bağlı Örenli Mahallesi'ndeki antik kent, birçok kaya mezarı ve mozaiğiyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Müze Müdürlüğü kayıtlarına göre, antik kenti 1 Ocak-23 Temmuz'da 20 bin 100 kişi ziyaret etti.