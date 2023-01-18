prizeotel, 5 yılda Avrupa’da büyüyecek

2009 yılında Almanya Bremen’de açılan prizeotel, Bonn, Viyana ve Münster’de açılan yeni otellerle 2022 yılında Almanya ve Avusturya’da büyümesini sürdürdü. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Belçika’da faaliyet gösteren marka, 3 bin 200’den fazla odası olan 16 otele sahip.

Radisson Otel Grubu Global Geliştirme Başkanı Elie Younes, “prizeotel’i 2023 yılında Almanya ve Birleşik Krallık’a odaklanarak genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Markamız yatırımcıların yoğun ilgisini çekti. Önümüzdeki 5 yılda mevcut portföyümüzü 2 katından daha fazla büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.