'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama

Türkiye ile Ruanda arasında iki ülkenin turizm ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2019'da imzalanan anlaşma, Resmi Gazete'nin 29 Mayıs 2024 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında turizm profesyonellerinin etkileşimini artırarak bu alanda işbirliğine gidilmesi amaçlandı. Anlaşmanın Ruanda'dan gelecek herhangi bir turist için vize serbestisi uygulanacağı gibi bir madde yer almadı. Türkiye, Ruanda vatandaşlarından vize istiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "Ruanda'dan sığınmacılar Türkiye'ye gelecek" iddialarına üzerine açıklama yayınladı.

Açıklamada, 29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"ın iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Kararın yeni bir anlaşma yapıldığı için değil, 24 Haziran 2019'da yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlandığı kaydedilen açıklamada, anılan tarihte Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında işbirliği anlaşması imzalandığı anımsatıldı.

'İşbirliğini artırılması amaçlanıyor'

Anlaşmanın 11'inci maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5'er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceğinin belirtildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki işbirliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur. Turizm alanında ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, Türkiye'nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır."