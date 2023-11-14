Setur, tatil coşkusunu yurt dışına taşıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur, avantajlı kampanyaları ile yurt dışı tatil hayalleri kuran tatil severleri, diledikleri tatil fırsatları ile buluşturuyor.

Setur'un çok avantajlı yurt dışı kampanyaları içerisinde 2024 seçili yurt dışı turlarda geçerli yüzde 25 ön ödeme imkanı ile fiyatlar sabitlenebiliyor, tatil severler yolculuğa 45 gün kalana kadar ödemelerini diledikleri şekilde tamamlayabiliyor.

Şirket verilerine göre, Ocak-Ekim 2023 arasında yurt dışı turları tercih eden tatil severlerin oranı bir önceki sene aynı döneme göre yüzde 100 artış gösteriyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir çıkışlı turların hepsi ilgi görüyor. Setur, farklı kültürlere açılan ve yoğun ilgiyle karşılaşan onlarca tura dair tatil severlerin tercihlerini paylaşıyor.

2023 yılında en çok tercih edilen turlar arasında Balkan turları ve Tayland ve Bali bulunuyor.

Hurgada, Sharm El Sheikh ve Dubai her daim yaz aylarını geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Avrupa’da İtalya, İspanya ve Benelüks’ün yanı sıra Laponya ve Almanya-Fransa sınırında bulunan, rengarenk kasabaları ile Alsas Bölgesi tatilseverlerin tercihlerinde ön plana çıkıyor.

Uzak coğrafyalar ön plana çıkıyor

2023 ve 2024 yılı turlarında ilgi çekici ve keşfedilmeyi bekleyen uzak coğrafyalar ön plana çıkıyor.

Asya’da Hindistan, Nepal, Vietnam, Kamboçya ve Küba başta olmak üzere Güney Amerika yüksek sezon olması nedeniyle yoğun talep alıyor.

Özellikle 2024 yılı için alınan rezervasyonlarda ise Japonya, Hindistan ve Nepal turları ön plana çıkıyor.