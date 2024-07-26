Seyahat acentelerine yeni pazarlama-satış yasağı

Yönetmelikte yer alan detaylara göre, seyahat acentası, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında yer alan konaklama tesisleri ile 25 Ekim 2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yer alan konutların belge numaralarına Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulayarak satış ve pazarlama faaliyetlerinde yer vermek zorunda olacak.