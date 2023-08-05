Tatilciler en çok Muğla ve Mersin’i tercih etti

Türkiye’nin en popüler tatil destinasyonlarından olan Muğla, tatil severlerin en çok aradığı yer oldu. Yüksek fiyatların etkisiyle tatilcilerin daha uygun bütçeli yerlere yönelmesinin de etkisiyle sürpriz şekilde Muğla ile birlikte Temmuz ayında Mersinde en çok tatil araması yapılan illerden biri olarak sıralamada yerini aldı. Mersin’in denizi ve doğal güzellikleri de fiyat performansının yanında tatilcilerin ilgisini bu lokasyona yönlendirmesinde etken oldu.

Türkiye’nin otel ve villa arama platformu Neredekal.com, Temmuz ayında tatil için yapılan aramaların detaylarını paylaştı. Bu yaz tatil destinasyonlarında yaşanan fiyat artışı tatil yapmak isteyenlerin tercihlerini Muğla ve Mersin üzerinde yoğunlaştırdı.

Geçen seneye oranla bu yıl Temmuz ayında oda fiyatlarında en çok artış görülen iller Ankara yüzde 152, Bursa yüzde 110, Antalya yüzde 108, Balıkesir yüzde 101, Çanakkale yüzde 94, İstanbul yüzde 93 ve Muğla yüzde 93 oldu.

En çok tatil yönlendirmesi yapılan bölgeler ise: Mersin-Erdemli, Muğla-Fethiye, Muğla- Bodrum, İzmir-Seferihisar, Muğla-Datça, Balıkesir-Ayvalık, Antalya-Kemer, İzmir-Çeşme oldu.

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya bu ayın verilerine göre yaptığı açıklamada “Temmuz ayındaki artış oranının Haziran’daki yıllık artış oranına kıyasla daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu da bizim özellikle Eylül ayında fiyatların düşme eğiliminin olacağını ön görmemizi sağlıyor. Özellikle TÜRSAB Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya’nın açıklamalarının ardından önemli oranda fiyat düşüşlerinin sezon sonunda, yani Eylül ayından itibaren görüleceğini tahmin ediyoruz. Paylaştığımız verilere göre Muğla’nın oda fiyatı artış oranı düşük seyretmiş, bu da tatilcilerin aramaları arttırmış, gerçekleştirdiğimiz yönlendirmelerde Muğla’ya bağlı ilçelerimiz öne çıkarmıştır” dedi.