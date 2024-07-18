Tatilde Türkiye'den dört, dünyadan üç destinasyon öne çıktı

Biletbayisi.com'un verilerine göre 15 Temmuz tatil döneminde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde önemli artış yaşandı. Buna göre uçak, otobüs bileti ve araç kiralama satışları zirveye ulaştı.

Yurt içinde Antalya, Bodrum, Çeşme ve Kapadokya gibi tatil bölgeleri en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldı.

Tatilciler, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sahil kasabalarına büyük ilgi gösterdi. Bu bölgelerdeki otellerin doluluk oranları yüzde 100'e yakın seviyelere ulaştı.

En çok tercih edilen ülkeler

Yurt dışında ise İtalya, Yunanistan, İspanya ve Fransa en popüler destinasyonlar arasında yer aldı. Ayrıca, Dubai ve Maldivler gibi tatil noktaları da büyük ilgi gördü.

En ucuz ve en pahalı biletler

En ucuz uçak bileti, 649 liraya İstanbul - Ankara hattında satıldı. En pahalı uçak bileti ise İstanbul - New York hattında 159 bin 800 liraya satıldı. Bu biletler, genellikle iş seyahatleri ve lüks tatil planları yapan kullanıcılar tarafından tercih edildi.

Bu dönemdeki yüksek talep, bilet fiyatlarının artmasına neden oldu ve üst sınıf biletlerde doluluk oranları yüzde 90'ı aştı.

Otobüsler Antalya ve Ege'ye gitti

Verilere göre, 15 Temmuz tatil dönemi boyunca otobüs bileti satışlarında da büyük bir artış gözlemlendi.

Özellikle Antalya ve Ege bölgesine yapılan otobüs seferleri büyük ilgi gördü. Antalya'ya yapılan seferler, bölgenin turistik cazibesi ve plajları nedeniyle tatilcilerin gözdesi oldu.

Aynı şekilde Ege Bölgesi'ndeki İzmir, Kuşadası ve Bodrum gibi tatil beldeleri de otobüsle seyahat edenlerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.