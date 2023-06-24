Tatile çıkacaklara ‘kopya internet sitesi ’ uyarısı

Ticaret Bakanlığı, tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz aylarının gelmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicilerin dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunduğu belirtildi.

Özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesaj üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiğinin görüldüğüne işaret edilen açıklamada, tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

ETBİS’e kayıtlı mı kontrol edin

“Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır.

Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu ‘www. kulturturizm.gov.tr’ ve ‘www.tursab. org.tr’ adreslerinden sorgulayabilir.

Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nde (ETBİS) kayıtlı olduğunun kontrolü, sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesinin tercih edilmesi, ödemelere dikkat gösterilmesi gerekmektedir.”

Paket turun fesih hakkı bulunuyor

Açıklamada, özellikle paket turlarda rezervasyonların başlangıç tarihine uzun süre kala yapılması sonucu, tüketicilerin önceden planladıkları turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamadığı aktarılarak, bu tür durumlarda, tüketicilerin paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunduğu anımsatıldı.

Buna göre, tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunduğu belirtilen açıklamada, “Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir” ifadesi kullanıldı.

5 ayda turist sayısı 14 milyona ulaştı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artışla 4,5 milyon oldu. Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise Türkiye’ye 14 milyonu aşan turist geldiği görüldü. Bu dönemde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,65 arttı. İlk 5 ayda en çok yabancı ziyaretçi 1,8 milyon kişiyle Rusya’dan geldi.