Tekirdağ lavanta bahçeleri bölge turizmini hareketlendirdi

Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ denizi, ormanları, Ganos Dağı, renkli tarlalarıyla doğal bir stüdyo. Bu renkli tarlalar içerisinde en çok dikkat çeken lavanta tarlaları" dedi. Kent genelinde 1500 dekarlık alanda lavanta üretimi yapıldığını aktaran Hacıoğlu, çiftçinin yağının yanı sıra lavantanın oluşturduğu turizminden de yararlandığını belirtti.

Agroturizm denince artık akla Tekirdağ da geliyor

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın agroturizm kapsamında hazırlanan lavanta tarlaları sayesinde önemli bir turizm destinasyonu yaratmayı başardığına işaret ederek, "Türkiye'de 'lavanta' deyince akla gelen iller Burdur ve Isparta'ydı ama artık lavanta denince akla gelen ilk il Tekirdağ. İstanbul'a yakın olmanın avantajı da var. Kentteki lavanta güzelliği devam ettikçe misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarlalar temmuz ortasına kadar ziyarete açık

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan 30 lavanta tarlası haziran ayı başından temmuz ayı ortasına kadar vatandaşları ağırlıyor. Ziyaretçiler lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor. Sezon boyunca çok sayıda vatandaş doğal stüdyo olarak kullanılan mor renkli tarlalarda tabiatla iç içe zaman geçiriyor.