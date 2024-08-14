Tunus'taki girişimci kadınlar turizme destek için birleşti

Kadın Girişimciler Ağı Başkanı Dunya Hammuda, CIFE'nin öncülüğünde kurdukları birliğin hedefinin Tunus genelinde butik otel sahibi kadınların tek çatı altında toplanmasını hedeflediğini belirtti. Turizm sektöründeki kadınların karşılıklı tecrübe paylaşımının birlik sayesinde gerçekleşeceğini aktaran Hammuda, birliğin Tunus'u önemli turizm destinasyonlarından biri olması için gayret edeceğini vurguladı.

CIFE Başkanı Reşide Cebnun ise Türkiye'deki turizmciler ile çalışmak için Kadın Girişimciler Birliği'nin çalışacağını söyledi.

Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek bir girişim

Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra İsviçre, Arjantin ve Senegal büyükelçileri, kadın girişimcilerden oluşan dernek temsilcileri ve kadın girişimciler katıldı. Demircan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Tunus'ta turizm çok önemli sektörler arasında. Bu, turizmin toplum üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor. Kadın girişimcilerin başlattığı programla, bölgesel turizmin önünü açarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmesi bakımından önemli bir girişim" ifadelerini kullandı.