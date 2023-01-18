Turizm sektörünün kalbi EMITT’te atacak

EMITT, her yıl 40 bine yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen seyahat severi ağırlıyor. Fuara; ülke pavilyonları, tatil yerleri, yaz ve kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acenteler katılıyor. 2022 yılında, 110 ülkeden 33 bin 595 ziyaretçi ve 500’e yakın katılımcı ağırlayan fuar, her yıl bölgedeki katılımcı ve ziyaretçi sayısını arttırarak sektörün büyümesine katkıda bulunuyor.

200 tur operatörü İstanbul’da olacak

EMITT, Türkiye’den 100’ün üzerinde belediye ve valiliği dünya ile buluşturmaya hazırlanıyor. Doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel değerlerin, yöresel lezzetlerin yerli ve yabancı binlerce katılımcı ile buluşacağı EMITT Fuarı’nın yıldızları, Anadolu’nun markalaşan destinasyonları olacak. Belediyelerin yanı sıra Gezinomi, Elite World Hotels, Odamax, Hotelrunner, Jolly Tur gibi sektörün en önemli firmaları fuarda yer alacak. Fuar kapsamında her yıl gerçekleşen “davetli tur operatörü” programında geçen yıl 52 ülkeden 200'ü aşkın davetli tur operatörü katıldı. Bu yıl da Fransa, Rusya, Tunus, Kanada, İspanya, İngiltere, ABD, İsviçre, İran, İtalya, Yunanistan ve Azerbaycan gibi önemli ülkelerin yer aldığı 55 ülkeden 200’ü aşkın davetli tur operatörünü ağırlayacağız. Böylelikle katılımcılarımız yeni pazarlara açılarak farklı bölgelerde iş birliği yapma fırsatı yakalayacak.

Yabancı alıcılara ve ziyaretçilere sağladığı turizm ürün ve iş birliği imkanlarını çeşitlendiren EMITT Fuarı, Türkiye’nin sağlık turizminin de dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor. Fuar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlık turizmi profesyonellerine yer verecek.