Turizm Şurası 15 yıl aradan sonra toplanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 yıl aradan sonra düzenlenecek Turizm Şurası'nda, Türkiye'nin uluslararası rekabet ortamında imajı ve marka değerinin yükseltilmesi hedefi masaya yatırılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek 3. Turizm Şurası'nın hazırlıkları sürüyor.

Birincisi 1998, ikincisi 2002'de yapılan, üçüncüsü ise 1-3 Kasım'da Ankara’da gerçekleştirilecek şuranın ön hazırlık toplantıları ve raporları tamamlandı.

Türkiye'nin uluslararası rekabet ortamında imajını ve marka değerini yükseltmek konusundaki çalışmaları ve görüşleri ele almak amacıyla düzenlenen "Tam Zamanı" başlıklı şura, Türkiye'nin turizm alanında 2023 hedeflerine ulaşması yolundaki vizyonunu da ortaya koyacak.

Türkiye'nin turizm potansiyelini daha da geliştirerek etkin ve doğru şekilde kullanmasının hedeflendiği şuranın hazırlıkları için bin 400 saatlik mesai harcandı.

Gastronomiden turizm eğitimine kadar birçok konunun değerlendirileceği şura için aralarında sektör temsilcileri, akademisyenler ve ilgili uzmanların bulunduğu 325 üyeden 13 farklı komisyon oluşturuldu.

Görüş ve destekleriyle sektör temsilcilerinin yüzde 90'ının katkı sağladığı şuranın hazırlık çalışmaları boyunca, komisyon üyelerince toplam 750 sayfalık öneri metni, 150 sayfalık çalışma raporu hazırlandı, 170 tebliğ başvurusu yapıldı.