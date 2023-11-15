Toplantıda Türkiye’nin mevcut durumunun yanı sıra dünya turizmi ve forumda ele alınacak konu başlıkları paylaşıldı.

Bu yıl Türkiye’nin 52 milyon turist sayısına ulaştığını kaydeden TTYD Başkanı Oya Narin, turizme OVP’de çok önemli bir cari dengeyi sağlama hedefi verilmiş durumda olduğunu söyledi. Yıllık turizm gelirlerinin 2023 ile 2025 yılları arasında sırası ile 56, 60, 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 2026 senesinde 71 milyar dolara ulaşması hedeflendiğini bildiren Narin şöyle konuştu: ‘’Turizm gelirlerinin bu şekilde ivmelenmesi ile cari dengenin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır.

Bu çerçevede OVP, turizm sektörüne cari işlemler dengesinin sağlanması noktasında önemli bir görev atfediyor. Türkiye, 20 bini aşkın tesis, 2 milyon yatak kapasitesi ve 100 milyar dolarlık yatırıma ulaştı. Bunların yüzde 47’sinin 5 yıldızlı otel olarak yer alıyor. 5 yıldızlı otel sayısında Türkiye; İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın önünde bulunuyor. Turizm teşviklerinin devam etmesi gerekiyor. Biz turizmciler ihracat teşviklerinden yararlanamıyoruz.

Hizmet ihracatçısıyız ama KDV iadesi alamıyoruz. Yalnızca yatırımı yaparken KDV iadesi alıyoruz ki onun da şartları var. Yatak kapasitemizin her yıl yüzde 10’unun yenilenmesi gerekiyor. Yeni gelişen destinasyonlar dışında yenilemeye ağırlık vermek zorundayız.”

‘Dönüşüm ile turizm geliri 135 milyar dolara çıkar'

Türkiye gibi çok büyük turizm yatırımları yapılan bir ülkede böyle bir formun düzenlenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Narin, 2020 yılında hazırladıkları raporda geliri artırmak için modellemeler yaptıklarını ve uygun bir dönüşüm yapılırsa turizm gelirinin 135 milyar dolara çıkarılabileceğine vurgu yaptı. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyla sektörün 1,3 milyon istihdam sağladığı bilgisini paylaşan Narin, ‘’2024 sezonuna ilişkin beklentilerimiz ise normal seyrinde planlıyoruz’’ diye konuştu.

TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Heyfegil ise Avrupa turizm pazarında Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk gibi rakip ülkelerdeki yatırımları dikkatle takip etmek gerektiğini ifade etti. TTYD Başkan Yardımcısı Ali Güreli de sürdürülebilir turizm için kültür ve sanatın önemine dikkat çekti. Şerife Bilgili Ercantürk ise büyük şehirlerin kalkınmasında Galataport gibi büyük tesislerinin önemli bir işlev gördüğünü anlattı.