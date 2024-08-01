Turizm yatırımında ‘Net’ rotası Karadağ
Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, turizmde yeni yatırımlarda rotalarının Karadağ olduğunu söyledi. Türkiye’de turizm sektöründe yaşanan sıkıntıların kaynağının enflasyon nedeniyle fiyatların rakiplere göre pahalı kalması olduğunu belirten Tibuk, Karadağ’ın çok yatırımcı dostu bir ülke olduğunu ve büyük potansiyel taşıdığını anlattı.
Özlem ERMİŞ BEYHAN
Türkiye’de turizm denince akla gelen markalardan biri Net Holding… Halen KKTC, Hırvatistan ve Bulgaristan’da 10 otel ve 11 casino işleten grubun yeni yatırım rotası; 8 yıl önce giriş yaptığı Karadağ.
Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, turizmde yeni yatırımlarda hedef bölgenin Karadağ olduğunu belirterek, “Yeni yatırımları bu bölgede yapabiliriz, Avrupa’nın merkezinde ve çok yatırımcı dostu bir ülke Karadağ. Büyük potansiyel vadediyor” dedi. Karadağ’da bir otel ve casino sahibi olan holding, rezidansları ise işletiyor. Tibuk, ‘buy to let’ denilen sistemle rezidans sahiplerinin evlerini kullanmadıkları dönemlerde bu evleri kiraladıklarını, paylaşım ekonomisinin turizmde yerinin güçleneceğini öngördüklerini anlattı.
Türkiye pahalı kaldı
Hisselerinin yüzde 100’e yakın kısmı halka açık olan Net Holding, Türkiye’de halen bir otel işletmiyor. Peki Hande Tibuk, Türkiye’de turizmde yaşanan son sıkıntıları nasıl görüyor?
“Pandemi sonrası enflasyon tüm dünyanın sorunu oldu ancak Avrupa ve ABD durumu daha hızlı kontrol altına alırken biz maalesef geç kaldık. Rakibimiz olan ülkeler; İspanya ve Yunanistan fiyatları kontrol altına aldı ancak bizde bu mümkün olamadı. Gelinen noktada turizm açısından biz pahalı hale geldik. Dana önceki dönem kaliteyi ucuza satarken artık pahalı kaldık. Bunun en önemli nedeni turizm sektöründe çok önemli bir maliyet olan ücretlerin dolar bazında artması. Bu pahalılık da ister istemez sektörde sıkıntıların yaşanmasına neden oldu.”
Orta segment zorlanıyor
Net Holding’in 6 bini KKTC’de olmak üzere 7 bin çalışanı olduğunu belirten Hande Tibuk, çalışan mutluluğuna çok önem verdiklerini, ücret artışlarının yapılmaması gibi bir anlayışlarının asla olmadığını ancak bu artışların özellikle orta segment turizm işletmelerinde sorun yarattığını ortaya koydu. “Biz lüks segmentiz, bizim hesaplamamız başka.
Kendi müşterimizi kendimiz yaratırız. Bizim otellerimize gelen bir daha gelir, ona kişisel hizmet verecek personel de özel personeldir ve o personeli mutlu etmek de bizim için çok önemlidir. Ancak orta ve alt segment oteller, bu personel maliyet artışı ile baş edemediler. Şimdilerde fiyat indirimlerine gittiklerini görüyoruz, fiyatları revize ederek bu dönemi geçiriyorlar” dedi. Tibuk, bir bölgede turizmde başarı yakalanabilmesi için tüm segmentlerin orada yer alması gerektiğinin de altını çizdi.
Net Holding’in Türkiye’de halihazırda tek projesi, Ağaoğlu Grubu ile Milas’taki arazisinde gerçekleştirmeyi planladığı, yüzde 19 payla hasılat paylaşımı ile gerçekleştirilmesi planlanan gayrimenkul projesi. Tibuk, 4 bin 500 dönüm arazide 750 bin metrekare olarak planlanan projenin ÇED raporunun alındığını, ruhsat aşamasının sürdüğünü ve projenin sürdürülebilirlik esasları içinde planlandığını söyledi.
140 deniz kaplumbağasını kurtardı
Hande Tibuk bir hayvansever. Barınaktan sahiplendiği iki köpeği var. Bir barınak kurma planları yapıyor. Deniz kaplumbağaları için de çalışmaları bir ileri aşamaya ulaşmış durumda. Son olarak Merit Crystal Cove Otel bünyesinde 6 yıldır faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ile KKTC Hükümeti arasında, “nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik” iş birliği protokolünün kapsamı genişletilerek yenilendi. Bugüne dek yaralı olarak 140 deniz kaplumbağasının bu merkeze ulaştığını belirten Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Her geçen yıl, aldığımız eğitimler ve araştırmalarımız ile bilimsel nitelikte gelişerek tedavi başarımızda yüzde 90’lık bir oranı yakaladık” dedi.
Net Holding’in hikayesi dizi film senaryosunu aratmıyor
Net Holding’in temeli, Besim Tibuk’un 1974 yılında mezun olduğu turizm rehberliği kursundaki 100 kadar tercüman rehber arkadaşına gönderdiği bir mektupla atıldı. 100 tercüman arkadaş, kişi başı 500 lira sermaye ile Net Turizm A.Ş.’yi kurdu ve şirketin faaliyet alanları sonrasında genişledi. Hızlı büyüme, sonra zor günler…
Net Holding 50’nci yılını kutladığı bu yıl, işte bu dizi film senaryolarına taş çıkartacak 50 yıllık hikaye, Fatih Vural imzasıyla Net Holding 50. Yıl Kitabı adı ile kitaplaştırdı. Beş bölümlük kitabın bölümleri; Kuruluş ve ilk adımlar, Holdingleşme ve büyük yatırımlar, Durağanlık ve büyük kriz: Uçurumun kıyısı, Yeniden doğuş Kıbrıs, Yeni diyarlar yeni heyecanlar… Kitapta özellikle Global Menkul Değerler’in kuruluş ve holding bünyesinden çıkış süreci de nefes nefese okunacak bölümler arasında yer alıyor.