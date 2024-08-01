Turizm yatırımında ‘Net’ rotası Karadağ

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Türkiye’de turizm de­nince akla gelen mar­kalardan biri Net Hol­ding… Halen KKTC, Hırvatis­tan ve Bulgaristan’da 10 otel ve 11 casino işleten grubun ye­ni yatırım rotası; 8 yıl önce gi­riş yaptığı Karadağ.

Net Holding Yönetim Ku­rulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, turizmde yeni yatırım­larda hedef bölgenin Karadağ olduğunu belirterek, “Yeni ya­tırımları bu bölgede yapabi­liriz, Avrupa’nın merkezinde ve çok yatırımcı dostu bir ülke Karadağ. Büyük potansiyel va­dediyor” dedi. Karadağ’da bir otel ve casino sahibi olan hol­ding, rezidansları ise işletiyor. Tibuk, ‘buy to let’ denilen sis­temle rezidans sahiplerinin evlerini kullanmadıkları dö­nemlerde bu evleri kiraladık­larını, paylaşım ekonomisinin turizmde yerinin güçleneceği­ni öngördüklerini anlattı.

Türkiye pahalı kaldı

Hisselerinin yüzde 100’e yakın kısmı halka açık olan Net Holding, Türkiye’de halen bir otel işletmiyor. Peki Han­de Tibuk, Türkiye’de turizm­de yaşanan son sıkıntıları na­sıl görüyor?

“Pandemi sonrası enflas­yon tüm dünyanın sorunu ol­du ancak Avrupa ve ABD du­rumu daha hızlı kontrol altına alırken biz maalesef geç kal­dık. Rakibimiz olan ülkeler; İs­panya ve Yunanistan fiyatları kontrol altına aldı ancak bizde bu mümkün olamadı. Gelinen noktada turizm açısından biz pahalı hale geldik. Dana önce­ki dönem kaliteyi ucuza satar­ken artık pahalı kaldık. Bunun en önemli nedeni turizm sek­töründe çok önemli bir maliyet olan ücretlerin dolar bazında artması. Bu pahalılık da ister istemez sektörde sıkıntıların yaşanmasına neden oldu.”

Orta segment zorlanıyor

Net Holding’in 6 bini KKTC’de olmak üzere 7 bin çalışanı ol­duğunu belirten Hande Ti­buk, çalışan mutluluğuna çok önem verdiklerini, ücret artış­larının yapılmaması gibi bir anlayışlarının asla olmadığı­nı ancak bu artışların özellikle orta segment turizm işletme­lerinde sorun yarattığını orta­ya koydu. “Biz lüks segmentiz, bizim hesaplamamız başka.

Kendi müşterimizi kendimiz yaratırız. Bizim otellerimize gelen bir daha gelir, ona kişi­sel hizmet verecek personel de özel personeldir ve o persone­li mutlu etmek de bizim için çok önemlidir. Ancak orta ve alt segment oteller, bu perso­nel maliyet artışı ile baş ede­mediler. Şimdilerde fiyat indi­rimlerine gittiklerini görüyo­ruz, fiyatları revize ederek bu dönemi geçiriyorlar” dedi. Ti­buk, bir bölgede turizmde ba­şarı yakalanabilmesi için tüm segmentlerin orada yer alması gerektiğinin de altını çizdi.

Net Holding’in Türkiye’de halihazırda tek projesi, Ağa­oğlu Grubu ile Milas’taki ara­zisinde gerçekleştirmeyi planladığı, yüzde 19 payla ha­sılat paylaşımı ile gerçekleşti­rilmesi planlanan gayrimen­kul projesi. Tibuk, 4 bin 500 dönüm arazide 750 bin met­rekare olarak planlanan pro­jenin ÇED raporunun alın­dığını, ruhsat aşamasının sürdüğünü ve projenin sür­dürülebilirlik esasları içinde planlandığını söyledi.

140 deniz kaplumbağasını kurtardı

Hande Tibuk bir hayvansever. Barınaktan sahiplendiği iki köpeği var. Bir barınak kurma planları yapıyor. Deniz kaplumbağaları için de çalışmaları bir ileri aşamaya ulaşmış durumda. Son olarak Merit Crystal Cove Otel bünyesinde 6 yıldır faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ile KKTC Hükümeti arasında, “nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik” iş birliği protokolünün kapsamı genişletilerek yenilendi. Bugüne dek yaralı olarak 140 deniz kaplumbağasının bu merkeze ulaştığını belirten Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Her geçen yıl, aldığımız eğitimler ve araştırmalarımız ile bilimsel nitelikte gelişerek tedavi başarımızda yüzde 90’lık bir oranı yakaladık” dedi.

Net Holding’in hikayesi dizi film senaryosunu aratmıyor

Net Holding’in temeli, Besim Tibuk’un 1974 yılında mezun olduğu turizm rehberliği kursundaki 100 kadar tercüman rehber arkadaşına gönderdiği bir mektupla atıldı. 100 tercüman arkadaş, kişi başı 500 lira sermaye ile Net Turizm A.Ş.’yi kurdu ve şirketin faaliyet alanları sonrasında genişledi. Hızlı büyüme, sonra zor günler…

Net Holding 50’nci yılını kutladığı bu yıl, işte bu dizi film senaryolarına taş çıkartacak 50 yıllık hikaye, Fatih Vural imzasıyla Net Holding 50. Yıl Kitabı adı ile kitaplaştırdı. Beş bölümlük kitabın bölümleri; Kuruluş ve ilk adımlar, Holdingleşme ve büyük yatırımlar, Durağanlık ve büyük kriz: Uçurumun kıyısı, Yeniden doğuş Kıbrıs, Yeni diyarlar yeni heyecanlar… Kitapta özellikle Global Menkul Değerler’in kuruluş ve holding bünyesinden çıkış süreci de nefes nefese okunacak bölümler arasında yer alıyor.