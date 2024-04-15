Turizmci 'rekor' bekliyor: Erken rezervasyonlar yüzde 25 arttı

ETİK Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin turizm sektörü için doğru bir karar olduğunu söyledi.

Bayram tatili boyunca yaklaşık 20 milyon insanın seyahat ettiği, bunun 7 milyona yakınının tesislerde konakladığının tahmin edildiğini dile getiren İşler, Ege'deki turizm merkezlerinin de bu hareketlilikten payını aldığını belirtti.

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye'de turizm sezonunun bir ay önce açıldığını kaydeden İşler, şöyle konuştu: "Türkiye turizminde bu sezon için konulan 60 milyon turist hedefinin startını Ramazan Bayramı'ndaki yüzde 100 doluluklarla vermiş olduk. Türkiye 2024 yılında tüm zamanların en iyi rakamını yakalayacak. Erken rezervasyonlarda da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış görülüyor."

'Önceki yıl fiyatları verildi'

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Çeşme'nin "kış uykusundan uyandığını", tesislerin tam doluluğa ulaştığını dile getirdi.

Satışların erken rezervasyonla devam ettiğini bildiren Demir, "Erken rezervasyonları ocak ayında, bir önceki yılın fiyatlarıyla açtık. Bayramda da bu satışlarımız devam etti." dedi.

'Yerli pazarda artış olabilir'

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'ye bayram tatili sürecinde 91 bin 109 kişinin geldiğini, günlük ortalama girişlerin 2-3 bin seviyesinden 10 binlere çıktığına işaret etti.

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de 9 günlük tatili hava sıcaklıklarının de desteklediğini, ilçede açık olan otellerin sezona tam dolulukla başladığını belirterek, "Yeni sezon rezervasyonlarımız da fena değil. Bu şekilde devam ederse yeni sezonda yerli pazarda da ciddi bir artış olur diye düşünüyorum." dedi.