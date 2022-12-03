Turizmcilerin leasing ve GES projelerine finansman desteği

Yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğini artıran Kuveyt Türk, bu alanda iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor. Kuveyt Türk, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da faaliyet gösteren, otel, turistik tesisler ve işletmelerin çatı kuruluşu Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) ile leasing ve güneş enerjisi santrali (GES) alanında iş birliğine gitti. Turizm alanında bir ilk olarak düzenlenen iş birliği protokolü, BODER Genel Merkezi’nde Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ve BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz tarafından imzalandı.

Arazi ve çatı GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokolle, hem turizmciler finansal kiralama dahil birçok alanda finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir ve yeşil enerji alanında Bodrum’da artan talebe sürdürülebilir çözümler sunulmuş olacak. İş birliği kapsamında, leasing ile arazi ve çatı GES kurulumu için finansman talebinde bulunan turizmciler, özel şartlarda finansman başvurusunda bulunmak üzere BODER tarafından Kuveyt Türk’e yönlendirilecek. Leasing ile öz tüketim amaçlı kurulacak arazi ve çatı GES’ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara Kuveyt Türk tarafından uygun koşullarda finansman desteğinde bulunulacak.

"Turizm sektörüne desteğimizi artırıyoruz"

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, yaptığı açıklamada, “Katılım finans ilkeleri doğrultusunda geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle, ülkemizin stratejik alanlarının başında gelen turizm sektörüne desteğimizi artırıyoruz. Deniz, sağlık, termal, yayla, kış turizmi gibi birçok alandaki finansman desteğimizle turizm işletmecilerimizin yanındayız. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına ve yeşil enerji finansmanına da büyük önem atfediyoruz. Bu anlayışla, güneş enerjisinden yararlanmak isteyen turizm işletmecilerimize, avantajlı finansman çözümleriyle katkı sunuyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da giderek artan enerji talebinin, yeşil ve sürdürülebilir olan yenilenebilir enerjiyle karşılanması için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Turizm alanında bir ilke imza atarak gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü sayesinde, Bodrum’daki otel ve işletmelerin arazi ve çatı GES yatırımlarıyla enerji maliyetlerini düşürmelerine ve sürdürülebilir kaynaklarla üretim yapmalarına katkı sunacağız. BODER ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, önemli bir talebe yanıt vereceğine, yenilenebilir enerji alanında hem Bodrum’a hem de ülkemize katkı sunacağına inanıyoruz. Bu vesileyle BODER’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“GES, Bodrum’un güvenli ve temiz enerjiye kavuşabilmesi için çok büyük bir fırsat”

GES projelerinin enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz ve Bodrum için çok büyük bir fırsat barındırdığını vurgulayan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise, “Ülkemizin gözbebeği turizm destinasyonu Bodrum, her geçen yıl artan turizm potansiyeliyle önemli bir enerji talebine sahip bulunuyor. İlçemizde sayısı artmaya devam eden turistik tesis, otel ve işletmelerin enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerjiyle karşılanması için Kuveyt Türk ile güçlerimizi birleştiriyoruz. GES, Bodrum’un güvenli ve temiz enerjiye kavuşabilmesi için çok büyük bir fırsat. BODER’e üye kurumların yenilenebilir enerji için finansman ihtiyaçlarını en makul ve en hızlı şekilde karşılamak üzere böylesi önemli bir iş birliği protokolünü hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bodrum’umuzdaki turizm işletmelerinin yenilenebilir enerji finansmanına ulaşmasına yönelik gösterdikleri çabalar için Kuveyt Türk’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Turizm sektörünün nakit akışıyla uyumlu finansman desteği

Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle, ülkemizin stratejik alanlarının başında gelen turizm sektörüne; deniz, sağlık, termal, yayla, kış turizmi ve birçok alanda finansman desteğinde bulunmaya devam ediyor. Kuveyt Türk, otel yatırımlarında, ürün ve hizmet temininde ve diğer ihtiyaçlarında turizmcilere, sektörün nakit akışına uyumlu vadelerle finansman desteği sağlıyor. Ayrıca tüzel kredi kartlarıyla turizm işletmelerinin ihtiyaçlarını 7/24 finanse edebildikleri ve kendi nakit akışlarına göre geri ödemelerini düzenleyebildikleri imkanlar sunuyor. Kuveyt Türk, otel ve konaklama tesislerine satış yapan işletmelere ise tedarikçi finansmanı, işletme finansmanı gibi ürünleriyle çözüm ortağı oluyor. Kuveyt Türk, turizm ekosisteminin finansman ve diğer ihtiyaçlarının daha hızlı ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi için dijitalleşmeyi odağına alarak çalışmalarına devam ediyor. Turizm ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak sektördeki tüm paydaşlara değer oluşturmak isteyen Kuveyt Türk, turizm bölgesindeki esnaflara özel avantajlı ürün paketleriyle de sektöre destek oluyor.