Turizmde Yusuf Dikeç rüzgarı estirelim
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın tartışmasız fenomeni Yusuf Dikeç hala dünyanın gündeminde. Turizmciler bu rüzgarın özellikle sosyal medyada doğru kullanılması halinde Türkiye’nin turizmine büyük katkı sağlayacağını ve turist sayısını yüzde 5 ila 10 artırabileceğini savunuyor.
Hamide HANGÜL
Bu yıl 13 milyon kişinin izlediği ve dünyada 150’den fazla ülkede canlı yayımlanan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalyaya döndü. Olimpiyatta Boksun Buse’lerinin yanı sıra, Çin ile oynanan çeyrek final voleybol maçında Melissa Vargas’ın 42 sayısı bulması çok konuşuldu.
Bu olimpiyat oyunlarında en akılda kalan an ise Yusuf Dikeç’in ikonikleşen duruşu oldu. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile takım olarak yarışan Yusuf Dikeç, diğer sporcuların kullandığı optik aletleri kullanmadan tek eli cebinde nişan alarak yaptığı atış dünya gündemine oturdu.
100 milyon dolarlarca tanıtıma eş değer
Dünyada sosyal medya sayısız Dikeç paylaşımları yapıldı. Olimpiyatlarda kadınlar sırıkla atlamada yarışan Avustralyalı Nina Kennedy, erkekler disk atmada yarışan Jamaikalı Roje Stona, sırıkla dünya rekoru kıran İsveçli Armand Duplantis, yakaladıkları başarılar sonrası Yusuf Dikeç pozu verdi. Bu yıl olimpiyatlara Türk sporcuların kişisel başarılarıyla damga vurmasının turizme de önemli katkıları olacağına işaret eden turizm sektör temsilcileri, “Yusuf Dikeç en az bir olimpiyatlar kadar çok konuşuldu, 100 milyonlarca dolara eş değer bir tanıtım sağlandı.
Bu rüzgarı devam ettirelim, yurt dışı fuarlarda, tanıtımlarda yer verelim. Sporda kaydedilen her aşama, ülke imajına ciddi katkı sağlıyor. Bu fırsatı kaçırmayalım” çağrısı yaptı. Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yıl 60 milyon turist bekleniyor. Yusuf Dikeç tanıtım rüzgarı ile Türkiye’ye gelecek turist sayısının yüzde 5-10 oranında arasında atması bekleniyor.
İstanbul’da turistlerle Dikeç atışıyla selamlaşıyoruz
Tarihi Yarımada bölgesinde 25 yıldır rehberlik yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir tur rehberi, “İtalyan ve Latin Amerika’dan gelen turistleri gezdiriyorum. Yusuf Dikeç’in o çok konuşulan duruşundan sonra, biz de turistlerle aramızda onu o andaki atış pozunu vererek selamlaşıyoruz. Türk turizmine ve tanıtıma kesinlikle çok büyük katkısı olacaktır, bu fırsat iyi değerlendirilmeli” dedi.
TÜROB Başkanı Müberra Eresin: “Spordaki aşamalar ülke imajına katkı sağlıyor”
Yusuf Dikeç’in rahat tarzı ile ikonik fotoğrafının dünyada yarattığı etki, dolayısıyla Türkiye’nin bir spor etkinliğiyle gündeme gelmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Olumlu haberlerle dünya medyasında yer almak turizm adına her zaman pozitif bir algı yaratır. Tek bir fotoğrafın ülkemiz turizm rakamlarına hemen pozitif yansımasını elbette olacak. Ancak ülke imajına olumlu etkisini de göz ardı edemeyiz.
Spor turizmini her zaman Türkiye’de turizmin geleceği açısından önemli enstrümanlardan biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin spor turizminde kaydettiği her aşama anlık ticari faydalarının yanında orta ve uzun vadede ülke imajına ve tanıtıma ciddi katkı sağlıyor. Özellikle kadın voleybol takımımızın aldığı sonuçlar turizm ve tanıtım açısından pozitif katkılar sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Kalıcı başarıların etkileri her zaman olumlu olacaktır.
TÜRSAB BTK Başkanı Özgen Uysal: “Yurt dışı fuarlarda 'grafiti'sini kullanalım”
Yusuf Dikeç, turizm açısından ülke bilinirliğini artırdı. Bütün dünyada neredeyse olimpiyatlar kadar reklamı oldu. Elon Musk ile yazışması da çok hoştu. Bu rüzgarın devam etmesi için yurt dışı fuarlara mutlaka taşınmalı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yurt dışındaki tanıtım fuarlarında Yusuf Dikeç’in grafiti resimlerini kullanırsa mutlaka etkisi olacaktır. Olimpiyatlarda yakaladığımız o rüzgarı tanıtımla devam ettirelim, kaybetmeyelim. Bu yıl eylül-ekim aylarında son dakika artışı bekliyoruz.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: “Popülaritesini artırarak devam ettirmeliyiz”
Turizm için popülaritesini mümkün olduğu kadar devam ettirmemiz lazım. Paris’te yakalanan popülaritesinin devam etmesi adına yurt dışı fuarlarda Yusuf Dikeç’i öne çıkartmamız gerekiyor. Reklam ve yurt dışı fuarlarda görünür kılmaz ilgi çeker, turizm adına faydalı bir durum söz konusu olur.
Akbaldan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akbal: “Rüzgarı iyi kullanırsak %10 etkiler”
Dünyada herkes Yusuf Dikeç paylaşımları yapıyor, bunu fırsat olarak görmeli ve desteklemeliyiz. Paris’te de yakalanan bu rüzgarı devam ettirmeliyiz. Türkiye ile özdeşleştirerek, sosyal medya ve sosyal medya uzmanları tarafından Youtube, Instagram, Facebook, X’te sürekli paylaşımlar yaparak, Türk turizmine ilginin ve merakın artmasını sağlayarak daha fazla turistin gelmesi için çalışmalıyız. Yusuf Dikeç, şu anda dünyada çok popüler, bu avantajı ülke turizmi ve imajı için çok iyi kullanabiliriz. Çünkü, ülkemize, 100 milyonlarca dolar değere eş bir tanıtım sağladı. Şayet bu rüzgar çok iyi kullanılır ve güzel bir tanıtım yapılırsa, Avrupa’dan daha fazla turist ağırlayabiliriz. Bu rüzgarı çok iyi kullanabilirsek turizme minimum yüzde 10 katkı sağlar.”
Shine Hospitality- Hotel Kurucusu Ayça Bilgin: “Turizm stratejileriyle entegre edelim”
Türkiye, son yıllarda voleybol, futbol, basketbol, güreş, tekvando, atletizm, okçuluk ve bu yıl eklenen havalı tabanca gibi çeşitli spor dallarında uluslararası düzeyde önemli başarılar elde etti. Bu sportif başarılar, Türkiye’nin küresel ölçekte tanıtımını güçlendirerek ülkenin imajını olumlu yönde etkilemesi kaçınılmaz. O nedenle Türkiye’nin spor politikalarının ve yatırımlarının, turizm stratejileri ile entegre bir şekilde planlanması gerekiyor.
Point Hotel Taksim Gen. Müd. Nuri Kalyoncu:"Dizilerle parlayan yıldızımıza katkısı olur"
Yusuf Dikeç'in turizm sektörüne olumlu kesin olacaktır. Çünkü Türk dizileri sayesinde yurt dışından çok sayıda turist ülkemize gelmeye başlamıştı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, İtalya, İspanya, Latin Amerika’dan çok sayıda turist ülkemize geliyor. Milli sporcumuz Yusuf Dikeç’in de turizme çok olumlu yönde katkısı olacaktır. Çünkü çok büyük yankı uyandırdı. Bizim de turizm sektörü adına bu rüzgarı iyi kullanmalı, ülke imajı açısından tanıtımla desteklemeliyiz.
Ottoman Hotels Group Gen. Müd. Serdar Balta: “İkonik başarıyı tanıtım için iyi kullanmalıyız"
Değerli astsubayımız Yusuf Dikeç’le birlikte takım arkadaşı hanımefendi de aynı karizmada değerlendirilmeli. Takım olarak buradaki başarımız çok önemliydi. Hatta Elon Musk da paylaştı. Bu ikonik başarı kesinlikle turizme olumlu yansıması olacaktır. Türkiye’nin tanıtım ve imajı adına çok güzel bir tanıtım oldu. Büyük bir tanıtım bütçesi kadar etki sağladığını düşünüyorum. Bu rüzgarı çok iyi kullanabilirsek turizme yüzde 5 katkısı olabileceğini düşünüyorum.”
Jolly Yurtdışı Turizm Direktörü Tolga Tekin: “Milyonlarca kez paylaşılması önemli"
Türkiye’yi Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden milli sporcuların başarıları ülke tanıtımına çok fazla katkı sağlıyor. Orada yakalanan rüzgarın yurt içinde de devam ettirilmesi önemli. Çok kıymetli sporcularımız var. Yusuf Dikeç’in atış şekli ise sosyal medyada milyonlarca defa paylaşıldı. Fuarlar ve yurt dışında ülke tanıtımının yanı sıra, milli sporcularımızla burada da spor faaliyetleri devam etmeli, ilave müsabakalar düzenlenmeli.