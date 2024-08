Turizmde Yusuf Dikeç rüzgarı estirelim

Takip Et

Hamide HANGÜL

Bu yıl 13 milyon kişi­nin izlediği ve dünya­da 150’den fazla ülkede canlı yayımlanan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalyaya döndü. Olimpiyat­ta Boksun Buse’lerinin yanı sıra, Çin ile oynanan çeyrek fi­nal voleybol maçında Melis­sa Vargas’ın 42 sayısı bulması çok konuşuldu.

Bu olimpiyat oyunlarında en akılda kalan an ise Yusuf Dikeç’in ikonik­leşen duruşu oldu. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile takım olarak yarı­şan Yusuf Dikeç, diğer sporcu­ların kullandığı optik aletleri kullanmadan tek eli cebinde nişan alarak yaptığı atış dünya gündemine oturdu.

100 milyon dolarlarca tanıtıma eş değer

Dünyada sosyal medya sa­yısız Dikeç paylaşımları ya­pıldı. Olimpiyatlarda kadın­lar sırıkla atlamada yarışan Avustralyalı Nina Kennedy, erkekler disk atmada yarışan Jamaikalı Roje Stona, sırık­la dünya rekoru kıran İsveç­li Armand Duplantis, yakala­dıkları başarılar sonrası Yusuf Dikeç pozu verdi. Bu yıl olim­piyatlara Türk sporcuların ki­şisel başarılarıyla damga vur­masının turizme de önemli katkıları olacağına işaret eden turizm sektör temsilcileri, “Yusuf Dikeç en az bir olim­piyatlar kadar çok konuşul­du, 100 milyonlarca dolara eş değer bir tanıtım sağlandı.

Bu rüzgarı devam ettirelim, yurt dışı fuarlarda, tanıtımlarda yer verelim. Sporda kaydedi­len her aşama, ülke imajına ciddi katkı sağlıyor. Bu fırsa­tı kaçırmayalım” çağrısı yap­tı. Turizm Bakanlığı verileri­ne göre, bu yıl 60 milyon tu­rist bekleniyor. Yusuf Dikeç tanıtım rüzgarı ile Türkiye’ye gelecek turist sayısının yüzde 5-10 oranında arasında atma­sı bekleniyor.

İstanbul’da turistlerle Dikeç atışıyla selamlaşıyoruz

Tarihi Yarımada bölgesin­de 25 yıldır rehberlik yapan ve adının açıklanmasını isteme­yen bir tur rehberi, “İtalyan ve Latin Amerika’dan gelen turistleri gezdiriyorum. Yu­suf Dikeç’in o çok konuşulan duruşundan sonra, biz de tu­ristlerle aramızda onu o anda­ki atış pozunu vererek selam­laşıyoruz. Türk turizmine ve tanıtıma kesinlikle çok büyük katkısı olacaktır, bu fırsat iyi değerlendirilmeli” dedi.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin: “Spordaki aşamalar ülke imajına katkı sağlıyor”

Yusuf Dikeç’in rahat tarzı ile ikonik fotoğrafının dünyada yarattığı etki, dolayısıyla Tür­kiye’nin bir spor etkinliğiyle gündeme gelmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Olumlu haberlerle dünya medyasında yer almak turizm adına her zaman pozitif bir algı yaratır. Tek bir fotoğra­fın ülkemiz turizm rakamları­na hemen pozitif yansıması­nı elbette olacak. Ancak ülke imajına olumlu etkisini de göz ardı edemeyiz.

Spor turizmini her zaman Türkiye’de turiz­min geleceği açısından önem­li enstrümanlardan biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin spor turizminde kaydettiği her aşama anlık ticari faydalarının yanında orta ve uzun vadede ülke imajına ve tanıtıma ciddi katkı sağlıyor. Özellikle kadın voleybol takımımızın aldığı sonuçlar turizm ve tanıtım açısından pozitif katkılar sağ­ladı ve sağlamaya devam edi­yor. Kalıcı başarıların etkileri her zaman olumlu olacaktır.

TÜRSAB BTK Başkanı Özgen Uysal: “Yurt dışı fuarlarda 'grafiti'sini kullanalım”

Yusuf Dikeç, turizm açısın­dan ülke bilinirliğini artırdı. Bütün dünyada neredeyse olimpiyatlar kadar reklamı ol­du. Elon Musk ile yazışması da çok hoştu. Bu rüzgarın devam etmesi için yurt dışı fuarlara mutlaka taşınmalı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yurt dışındaki tanıtım fuarlarında Yusuf Di­keç’in grafiti resimlerini kulla­nırsa mutlaka etkisi olacaktır. Olimpiyatlarda yakaladığımız o rüzgarı tanıtımla devam et­tirelim, kaybetmeyelim. Bu yıl eylül-ekim aylarında son da­kika artışı bekliyoruz.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: “Popülaritesini artırarak devam ettirmeliyiz”

Turizm için popülaritesini mümkün olduğu kadar devam ettirmemiz lazım. Paris’te yakalanan popülaritesinin devam etmesi adına yurt dışı fuarlarda Yusuf Dikeç’i öne çıkartmamız gerekiyor. Reklam ve yurt dışı fuarlarda görünür kılmaz ilgi çeker, turizm adına faydalı bir durum söz konusu olur.

Akbaldan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akbal: “Rüzgarı iyi kullanırsak %10 etkiler”

Dünyada herkes Yusuf Dikeç paylaşımları yapıyor, bunu fırsat olarak görmeli ve desteklemeli­yiz. Paris’te de yakalanan bu rüz­garı devam ettirmeliyiz. Türkiye ile özdeşleştirerek, sosyal medya ve sosyal medya uzmanları tara­fından Youtube, Instagram, Fa­cebook, X’te sürekli paylaşımlar yaparak, Türk turizmine ilginin ve merakın artmasını sağlaya­rak daha fazla turistin gelmesi için çalışmalıyız. Yusuf Dikeç, şu anda dünyada çok popüler, bu avantajı ülke turizmi ve imajı için çok iyi kullanabiliriz. Çünkü, ül­kemize, 100 milyonlarca dolar değere eş bir tanıtım sağladı. Şa­yet bu rüzgar çok iyi kullanılır ve güzel bir tanıtım yapılırsa, Avru­pa’dan daha fazla turist ağırlaya­biliriz. Bu rüzgarı çok iyi kullana­bilirsek turizme minimum yüzde 10 katkı sağlar.”

Shine Hospitality- Hotel Kurucusu Ayça Bilgin: “Turizm stratejileriyle entegre edelim”

Türkiye, son yıllarda voley­bol, futbol, basketbol, güreş, tekvando, atletizm, okçuluk ve bu yıl eklenen havalı ta­banca gibi çeşitli spor dalla­rında uluslararası düzeyde önemli başarılar elde etti. Bu sportif başarılar, Türkiye’nin küresel ölçekte tanıtımını güçlendirerek ülkenin ima­jını olumlu yönde etkilemesi kaçınılmaz. O nedenle Türki­ye’nin spor politikalarının ve yatırımlarının, turizm stra­tejileri ile entegre bir şekilde planlanması gerekiyor.

Point Hotel Taksim Gen. Müd. Nuri Kalyoncu:"Dizilerle parlayan yıldızımıza katkısı olur"

Yusuf Dikeç'in turizm sektö­rüne olumlu kesin olacaktır. Çünkü Türk dizileri sayesinde yurt dışından çok sayıda turist ülkemize gelmeye başlamış­tı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, İtalya, İspanya, Latin Amerika’dan çok sayıda turist ülkemize geliyor. Milli sporcu­muz Yusuf Dikeç’in de turizme çok olumlu yönde katkısı ola­caktır. Çünkü çok büyük yan­kı uyandırdı. Bizim de turizm sektörü adına bu rüzgarı iyi kullanmalı, ülke imajı açısın­dan tanıtımla desteklemeliyiz.

Ottoman Hotels Group Gen. Müd. Serdar Balta: “İkonik başarıyı tanıtım için iyi kullanmalıyız"

Değerli astsubayımız Yusuf Di­keç’le birlikte takım arkadaşı hanımefendi de aynı karizma­da değerlendirilmeli. Takım olarak buradaki başarımız çok önemliydi. Hatta Elon Musk da paylaştı. Bu ikonik başarı kesinlikle turizme olumlu yan­sıması olacaktır. Türkiye’nin tanıtım ve imajı adına çok güzel bir tanıtım oldu. Büyük bir tanıtım bütçesi kadar etki sağladığını düşünüyorum. Bu rüzgarı çok iyi kullanabilirsek turizme yüzde 5 katkısı olabi­leceğini düşünüyorum.”

Jolly Yurtdışı Turizm Direktörü Tolga Tekin: “Milyonlarca kez paylaşılması önemli"

Türkiye’yi Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda tem­sil eden milli sporcuların başa­rıları ülke tanıtımına çok fazla katkı sağlıyor. Orada yakala­nan rüzgarın yurt içinde de devam ettirilmesi önemli. Çok kıymetli sporcularımız var. Yusuf Dikeç’in atış şekli ise sosyal medyada milyonlar­ca defa paylaşıldı. Fuarlar ve yurt dışında ülke tanıtımının yanı sıra, milli sporcularımızla burada da spor faaliyetleri de­vam etmeli, ilave müsabaka­lar düzenlenmeli.