Türkiye, en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu

Rapora göre; turizm endüstrisi alanında değişen dinamikler; trendleri ve öncelikleri de etkiledi. Türkiye'nin turizm gelirleri 2023 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 27 artışla 21,7 milyar ABD dolarına yükseldi. İstanbul'da 10 Haziran’da Inter Milan ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali, ev sahibi şehre yaklaşık 75 milyon euro (80 milyon ABD doları) ekonomik katkı sağladı.

Amaç; eğlence ve kültürel faaliyet

Türkiye, toplam 51 milyon ziyaretçi ile 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu. 2023 yılının ilk yarısına bu rakam 2022 ilk yarısına göre yüzde 21 artarak 22 milyon olarak yansıdı. 2023 yılının ilk yarısında ziyaretçilerin geliş amacı yüzde 76,2'lık oranla “seyahat, eğlence, spor ve kültürel faaliyetler”, yüzde 16,6'lık oranla “akraba ve arkadaş ziyareti” olarak kaydedildi. Türkiye’ye “alışveriş” için gelenlerin oranı ise önceki yıllarla benzer biçimde yüzde 3’te kaldı.

Ruslar yine 1. sırada

Veriler, 2023 ilk yarısında Türkiye’ye en çok turisti önceki yıla göre %34 oranında artarak 5,2 milyon kişiye ulaşan Rus ziyaretçilerin oluşturduğunu gösteriyor. Rusya'dan gelen ziyaretçiler toplam ziyaretçi sayısının %13'ünü, ikinci sıradaki Almanya'dan gelen turistler ise %12'sini oluşturuyor. İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı da önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artış göstererek 3. sırada yer alıyor.

İstanbul. son 5 yılın turist rekorunu kırdı

İstanbul, 2023 yılının ilk yarısında 11 milyon 524 bin yabancı ziyaretçiyle ağırladı. 2023 ilk yarısında İstanbul'u ziyaret eden yabancı ziyaretçi oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,22 artış gösterdi. İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısında yine önceki yıllarla benzer biçimde Rusya, Almanya, İran, ABD ve Suudi Arabistan, İngiltere ilk sıralarda yer aldı. İstanbul 2022'de tek başına 16,02 milyon yabancı turisti ağırlarken, en fazla yabancı ziyaretçi yine Rusya'dan gelmiş olup, Rusya’yı Almanya ve İran takip etmişti.