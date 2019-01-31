Türkiye, otel dolulukları ve oda gelirlerini en çok artıran ülke oldu

31 Ocak 2019

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılında konaklama sektöründe ibre doluluk, oda fiyatları ve gelirlerde yükselişe işaret etti.

Dünya çapında veri ve analiz şirketlerinden STR'nin TÜROB için hazırladığı Aralık 2018 Ülke Performans Raporu’nda yer alan verilere göre; 2018 yılında oda gelirlerinde ve otel doluluklarında en yüksek artışı yaşayan ülke Türkiye oldu.

Buna göre Türkiye'nin ortalama otel dolulukları geçen yıl yüzde 9.6 artışla yüzde 66.2'ye, oda gelirleri yüzde 16.9 artışla 46.6 euroya, ortalama oda fiyatı da yüzde 6.6 artışla 70.4 euroya yükseldi.

Oda gelirleri ve otel doluluklarında en yüksek artışı yaşayan ülke Türkiye olsa da, henüz Avrupa ortalaması yakalanamadı. 2018 yılında Avrupa ortalaması oda fiyatında 114.4 euro, oda gelirlerinde 80.6 euro; dolulukta ise yüzde 72.4 olarak ölçüldü.

Henüz 2013-2014 rakamlarına ulaşılamadı

Doluluklar açısından son yılların en yüksek döneminin yaşandığını belirten TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "Doluluk oranlarındaki artışlar yüzde 20'leri bulurken oda fiyatlarındaki artışlar yüzde 10'larda kaldı. Oda dolulukları belli seviyelere gelmiş olsa da oda ortalama satış fiyatlarımız henüz 2013-2014 yılı rakamlarına maalesef ulaşamadı" dedi ve ekledi:

"2019 beklentilerimiz oldukça olumlu. Hem doluluklarda, hem ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12'lerde artış bekliyoruz. Hemen hemen tüm turizm pazarları açısından iyimseriz. Mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı, dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorundayız. Turist sayısındaki artıştan daha çok, fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanmak lazım. 2019 yılının en önemli çalışması bu olmalı."

Kongre turizmi için KDV muafiyeti talebi

Güvenlik endişeleri, Rusya ile yaşanan kriz ve politik gelişmelerin etkisiyle Türkiye turizmi 2016'da dip seviyeleri görmüş; bu nedenle de sektörde 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 50'yi bulan fiyat indirimleri yaşanmıştı.

Eski fiyat seviyelerine ulaşmak için önemli unsurun kongre turizminin yeniden canlandırılması olduğuna işaret eden Bayındır, ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması ve kongre turizminden belli bir süre KDV alınmaması çağrısında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin 2018 yılında turizm gelirleri yüzde 12.3 artışla 29.51 milyar dolar oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yine bugün paylaşılan verilerine göre de, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2018'de yüzde 21.8 artışla 39.49 milyon kişi oldu.

2018'de yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 22 arttı

Turizm geliri, 2018'de 29.5 milyar dolar

Kaynak: Reuters