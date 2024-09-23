Türkiye turizmde rekora koşuyor gelir tabana yayılıyor

Ülkemize en çok ziya­retçi gönderen ülkeler sıralamasında başı 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu çekerken 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile Almanya ikinci ve 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile İngil­tere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer alıyor. İlk 7 aylık ve­rilere göre İngiltere’yi (Birleşik Krallık) sırasıyla İran ve Bulga­ristan takip ediyor.

Ana hedef nitelikli turist

Dünya turizmini olumsuz etkileyen küresel koronavirüs salgınının ardından turizmde yeniden yükseliş ivmesi yaka­layan Türkiye, turist sayısın­da tüm zamanların rekorları­nı kırarken turizm gelirlerinde de hızlı bir artış yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nu­ri Ersoy ise turizmde hedefle­rinin nitelikli turist olduğunu ve bu alanda da büyük başarı­lar kaydettiklerini söyledi. Ba­kanlık, kişi başı gecelik harca­manın 2024 yılında 103 dola­ra ulaşmasını beklerken turizm gelirlerinin de tabana yayılma­sı için çalışmalar yürütüyor.

Antik kentlere ‘gece’ dokunuşu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un tanı­tımda başlattığı ‘Devletten de­ğil, devletle beraber’ strateji­siyle yakalanan bu ivme artık tabana da yansıyacak. Türki­ye’nin ağırladığı misafirlerin otel dışına çıkartılarak arkeo­lojik mirasları ziyaret edebil­meleri ve esnafla buluşabilme­leri için ‘Gece Müzeciliği’ uy­gulaması başlatıldı.

Efes ile Denizli Hierapolis (Pamukka­le) Ören Yerleri ve Galata Ku­lesi gibi pilot noktalarda başla­tılan bu uygulama kapsamında aydınlatılan müze ve ören yer­lerinde ziyaret saatleri de gün­cellendi. Gün batımından gece yarısına kadar turistlerin mü­zelere gelerek bu esnada esnaf­la da buluşmasının hedeflendi­ği uygulamanın müze ve ören yerleri ziyaretçi sayılarına yan­sıması da olumlu oldu.

İlk 9 ayda 22 milyon ziyaretçi ağırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlı­ğı’na bağlı müze ve ören yer­leri 2024 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yıla göre yüzde 8 ar­tışla 21 milyon 773 bin 289 zi­yaretçi ağırladı. Kültür ve Tu­rizm Bakanlığı, bu yıl 15 Hazi­ran-15 Eylül tarihleri arasında başlattığı ‘Gece Müzeciliği’ uy­gulamasını geliştirerek devam ettirecek. Bakanlığın 15 Eylül itibarıyla hazırlandığı verilere göre en çok ziyaret edilen mü­ze, Konya Mevlana Müzesi ol­du. İzmir Efes Ören Yeri’nin ikinci olduğu listede, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri üçüncü, Nevşehir Göreme Ören Yeri de dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve ören ye­ri ise Göreme’nin ardından sı­rasıyla; Nevşehir Zelve - Paşa­bağları Ören Yeri, Şanlıurfa Gö­beklitepe Ören Yeri, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri, Ankara Cumhuriyet Müzesi, İstanbul Galata Kulesi ve Nevşehir Ha­cıbektaş Müzesi oldu.

Dünya rekoru

Türkiye'de 2021 yılında 670 olan arkeolojik çalışma sayısı 2024’te 765 ulaştı. Bu sayı 2026 yılında ise 800’e ulaşacak. Kül­tür ve Turizm Bakanlığınca 12 aya yayılan kazılarda yıllık ça­lışma olarak bu sayı, bir dünya rekoru oldu.

Gün ışığına kavuşan eser sayısı arttı

Geleceğe Miras Projesi ile son dönemde çok önemli eser­ler de ardı ardına gün ışığına ka­vuşmaya başladı. Uşak’ta Bla­undos Antik Kenti kazılarında ulaşılan Roma Erken İmpara­torluk Dönemi’ne ait bir kadın heykeli ile Andriake Kazıları’n­dan çıkan ve “Millefiori (Bin Çiçek)” olarak adlandırılan teknikte üretilmiş hem çok çe­şitli hem de fazla miktarda cam kaplama levhaları son derece önemli buluntular arasındaki yerini aldı.

Urartuların baştanrısı Hal­di’ye ithaf edilen 2 bin 700 yıllık 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer geçtiğimiz hafta­larda Ayanis'te gün ışığına ka­vuşurken koşar halde betimle­nen yaban eşeği figürüne Ka­rahantepe’deki bir kulübenin tabanında, Girit-Minos uygar­lığına ait gümüş perçinli tunç hançer de Antalya’nın Kumlu­ca ilçesi açıklarında bulundu.

Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy'un ka­muoyuna duyurduğu bu eser­ler arasında Kütahya'nın Tav­şanlı ilçesinde ortaya çıkan 3 bin 750 yıllık silindir bir mü­hür de yer alıyor.

Kazılarda 'yerli ve millî' dönem

Türkiye'de 162 yıllık bir gelenek de son bularak kazılarda yerli ve millî dönem başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi ile kapsamı genişletilen arkeolojik kazıların çalışma süreleri, 175 kazı alanında, 12 aya çıkarıldı. Yabancı heyetlerce yürütülen 30 kazımız da 12 aylık kazı programına dahil ederek Türk Koordinatör Kazı Başkanı atandı. Arkeolojik kazı sayısı 2018'den günümüze kadar 147'den 247'ye yükselirken aktarılan kaynak da 36 milyon liradan 1,5 milyar liraya ulaştı. Kazı alanlarında proje kapsamında yürütülen tüm faaliyetler için aktarılan bütçe miktarı bu yılsonuna kadar da 6 milyar lirayı bulacak.