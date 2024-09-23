Türkiye turizmde rekora koşuyor gelir tabana yayılıyor
Türkiye 2024 yılında turizmde yeni bir rekora imza atacak. Yılın ilk 7 ayında 33 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Türkiye’de yılsonu itibarıyla 60 milyon turist ile 60 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaşılması bekleniyor.
Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında başı 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu çekerken 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile Almanya ikinci ve 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer alıyor. İlk 7 aylık verilere göre İngiltere’yi (Birleşik Krallık) sırasıyla İran ve Bulgaristan takip ediyor.
Ana hedef nitelikli turist
Dünya turizmini olumsuz etkileyen küresel koronavirüs salgınının ardından turizmde yeniden yükseliş ivmesi yakalayan Türkiye, turist sayısında tüm zamanların rekorlarını kırarken turizm gelirlerinde de hızlı bir artış yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise turizmde hedeflerinin nitelikli turist olduğunu ve bu alanda da büyük başarılar kaydettiklerini söyledi. Bakanlık, kişi başı gecelik harcamanın 2024 yılında 103 dolara ulaşmasını beklerken turizm gelirlerinin de tabana yayılması için çalışmalar yürütüyor.
Antik kentlere ‘gece’ dokunuşu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un tanıtımda başlattığı ‘Devletten değil, devletle beraber’ stratejisiyle yakalanan bu ivme artık tabana da yansıyacak. Türkiye’nin ağırladığı misafirlerin otel dışına çıkartılarak arkeolojik mirasları ziyaret edebilmeleri ve esnafla buluşabilmeleri için ‘Gece Müzeciliği’ uygulaması başlatıldı.
Efes ile Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yerleri ve Galata Kulesi gibi pilot noktalarda başlatılan bu uygulama kapsamında aydınlatılan müze ve ören yerlerinde ziyaret saatleri de güncellendi. Gün batımından gece yarısına kadar turistlerin müzelere gelerek bu esnada esnafla da buluşmasının hedeflendiği uygulamanın müze ve ören yerleri ziyaretçi sayılarına yansıması da olumlu oldu.
İlk 9 ayda 22 milyon ziyaretçi ağırlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri 2024 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 21 milyon 773 bin 289 ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında başlattığı ‘Gece Müzeciliği’ uygulamasını geliştirerek devam ettirecek. Bakanlığın 15 Eylül itibarıyla hazırlandığı verilere göre en çok ziyaret edilen müze, Konya Mevlana Müzesi oldu. İzmir Efes Ören Yeri’nin ikinci olduğu listede, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri üçüncü, Nevşehir Göreme Ören Yeri de dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 10 müze ve ören yeri ise Göreme’nin ardından sırasıyla; Nevşehir Zelve - Paşabağları Ören Yeri, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri, Ankara Cumhuriyet Müzesi, İstanbul Galata Kulesi ve Nevşehir Hacıbektaş Müzesi oldu.
Dünya rekoru
Türkiye'de 2021 yılında 670 olan arkeolojik çalışma sayısı 2024’te 765 ulaştı. Bu sayı 2026 yılında ise 800’e ulaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 aya yayılan kazılarda yıllık çalışma olarak bu sayı, bir dünya rekoru oldu.
Gün ışığına kavuşan eser sayısı arttı
Geleceğe Miras Projesi ile son dönemde çok önemli eserler de ardı ardına gün ışığına kavuşmaya başladı. Uşak’ta Blaundos Antik Kenti kazılarında ulaşılan Roma Erken İmparatorluk Dönemi’ne ait bir kadın heykeli ile Andriake Kazıları’ndan çıkan ve “Millefiori (Bin Çiçek)” olarak adlandırılan teknikte üretilmiş hem çok çeşitli hem de fazla miktarda cam kaplama levhaları son derece önemli buluntular arasındaki yerini aldı.
Urartuların baştanrısı Haldi’ye ithaf edilen 2 bin 700 yıllık 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer geçtiğimiz haftalarda Ayanis'te gün ışığına kavuşurken koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne Karahantepe’deki bir kulübenin tabanında, Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli tunç hançer de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kamuoyuna duyurduğu bu eserler arasında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ortaya çıkan 3 bin 750 yıllık silindir bir mühür de yer alıyor.
Kazılarda 'yerli ve millî' dönem
Türkiye'de 162 yıllık bir gelenek de son bularak kazılarda yerli ve millî dönem başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi ile kapsamı genişletilen arkeolojik kazıların çalışma süreleri, 175 kazı alanında, 12 aya çıkarıldı. Yabancı heyetlerce yürütülen 30 kazımız da 12 aylık kazı programına dahil ederek Türk Koordinatör Kazı Başkanı atandı. Arkeolojik kazı sayısı 2018'den günümüze kadar 147'den 247'ye yükselirken aktarılan kaynak da 36 milyon liradan 1,5 milyar liraya ulaştı. Kazı alanlarında proje kapsamında yürütülen tüm faaliyetler için aktarılan bütçe miktarı bu yılsonuna kadar da 6 milyar lirayı bulacak.