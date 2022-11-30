TÜROFED, Sururi Çorabatır ile yola devam dedi
Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) 7. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Sururi Çorabatır ve yönetim kurulu TÜROFED’i 3 yıl daha yönetecek.
TÜROFED 7. Olağan Genel Kurulu JW Marriott Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’un açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ve Başkan Çorabatır’ın açılış konuşmaları sonrasında Olağan Genel Kurul’a geçildi. Divan Başkanlığı’nı TÜROFED Kurucu Başkanı Ahmet Barut’un yaptığı genel kurulda başkanlığa tekrar Sururi Çorabatır aday oldu.
Yapılan oylama sonucunda Sururi Çorabatır başkanlığındaki yönetim kurulu TÜROFED’in yönetimini üstlendi. Çorabatır ve yönetim kurulu, TÜROFED’i üç yıl boyunca yönetecek. TÜROFED Yönetim Kurulu üyelerinin, görev dağılımı ise ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek toplantı ile yapılacak.
Geçmiş dönem TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Yakup Dinler de yapılacak toplantı sonrasında yeni yönetimde Genel Sekreter olarak görev almaya devam edecek.
TÜROFED’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu
TÜROFED Yönetim Kurulu Üyeleri
Sururi ÇORABATIR (Yönetim Kurulu Başkanı)
Erkan YAĞCI
Mehmet Tanju İŞLER
Tacettin ÖZDEN
Birol AKMAN
Burhanettin SİLİ
Bülent UYSAL
Cafer Tayyar ZAİMOĞLU
Buğra ARTIÇ
Gazi Murat ŞEN
Ömer Faruk DENGİZ
Halit ERGÜL
Kaan Kâşif KAVALOĞLU
Mete AKCAN
Murat TOKTAŞ
Mustafa DELİVELİ
Yalçın AYDIN
Teyfik ÖLMEZ
Veysi KAYA
Ali GÜMÜŞHAN
Makbule BEYENÇ
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Ece TOMBUL
Mehmet TÜMBÜL
Kerim KILINÇ
Cenk AYDOĞAN
Ahmet DEMİR
Alişir ŞAHİN
Ali DOĞAN
Faik PİŞKİN
Uğur ŞAHBAZ
Ercan TORUNOĞULLARI
Şükrü BOZAN
Adil TUNCA
Çetin CEYLAN
Dilek YULAF
Rıza ESEN
Erdinç SEZER
Zeynel KILIÇ
Deniz GÜLER
Serdar GÜR
Semih ZAZAOĞLU
Yiğit GİRGİN
Denetim Kurulu Üyeleri
Zafer ALKAYA
Hüseyin HACIKADİROĞLU
Cengiz TOKATLI
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Haluk ALAY
Sedat KAMIŞ
Itır KÖYLÜ
Disiplin Kurulu Üyeleri
Garip UYSAL
Can AKŞİT
Serdar KÖROĞLU
Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
Fatih KIZILTAN
Selami FENER
Nurkaya GÜNDOĞDU