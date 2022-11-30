TÜROFED, Sururi Çorabatır ile yola devam dedi

TÜROFED 7. Olağan Genel Kurulu JW Marriott Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’un açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ve Başkan Çorabatır’ın açılış konuşmaları sonrasında Olağan Genel Kurul’a geçildi. Divan Başkanlığı’nı TÜROFED Kurucu Başkanı Ahmet Barut’un yaptığı genel kurulda başkanlığa tekrar Sururi Çorabatır aday oldu.

Yapılan oylama sonucunda Sururi Çorabatır başkanlığındaki yönetim kurulu TÜROFED’in yönetimini üstlendi. Çorabatır ve yönetim kurulu, TÜROFED’i üç yıl boyunca yönetecek. TÜROFED Yönetim Kurulu üyelerinin, görev dağılımı ise ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek toplantı ile yapılacak.

Geçmiş dönem TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Yakup Dinler de yapılacak toplantı sonrasında yeni yönetimde Genel Sekreter olarak görev almaya devam edecek.

TÜROFED’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyeleri

Sururi ÇORABATIR (Yönetim Kurulu Başkanı)

Erkan YAĞCI

Mehmet Tanju İŞLER

Tacettin ÖZDEN

Birol AKMAN

Burhanettin SİLİ

Bülent UYSAL

Cafer Tayyar ZAİMOĞLU

Buğra ARTIÇ

Gazi Murat ŞEN

Ömer Faruk DENGİZ

Halit ERGÜL

Kaan Kâşif KAVALOĞLU

Mete AKCAN

Murat TOKTAŞ

Mustafa DELİVELİ

Yalçın AYDIN

Teyfik ÖLMEZ

Veysi KAYA

Ali GÜMÜŞHAN

Makbule BEYENÇ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ece TOMBUL

Mehmet TÜMBÜL

Kerim KILINÇ

Cenk AYDOĞAN

Ahmet DEMİR

Alişir ŞAHİN

Ali DOĞAN

Faik PİŞKİN

Uğur ŞAHBAZ

Ercan TORUNOĞULLARI

Şükrü BOZAN

Adil TUNCA

Çetin CEYLAN

Dilek YULAF

Rıza ESEN

Erdinç SEZER

Zeynel KILIÇ

Deniz GÜLER

Serdar GÜR

Semih ZAZAOĞLU

Yiğit GİRGİN

Denetim Kurulu Üyeleri

Zafer ALKAYA

Hüseyin HACIKADİROĞLU

Cengiz TOKATLI

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Haluk ALAY

Sedat KAMIŞ

Itır KÖYLÜ

Disiplin Kurulu Üyeleri

Garip UYSAL

Can AKŞİT

Serdar KÖROĞLU

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Fatih KIZILTAN

Selami FENER

Nurkaya GÜNDOĞDU