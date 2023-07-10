TÜRSAB ve Edirne Belediyesi'nden bölge turizmi için iş birliği

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB, yerel yönetimlerle iş birliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, 8-9 Temmuz'da Edirne'yi ziyaret etti.

Ziyaret çerçevesinde TÜRSAB Edirne İrtibat ve Denetim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilirken, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin tanıtımına katkı sağlamak ve ortaklaşa çalışmalar yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Bu yıl 662. kez düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Festivali'ne katılan TÜRSAB heyeti, Edirne'de çeşitli temaslarda da bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ün yer aldığı TÜRSAB Edirne İrtibat ve Denetim Merkezi'nin açılış törenine, TÜRSAB adına Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve TÜRSAB heyeti ile seyahat acenteleri temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'yi tarih, kültür, doğa, gastronomi gibi bileşenleriyle bir turizm şehri yapmaya çalıştıklarını ve bu zorlu yolculuk için 2014 yılından beri hedef koyduklarını belirtti.

"Edirne'nin bu başarı dolu yolculuğunda her zaman yanında olduk"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya da Edirne'nin köklü tarihine ve doğal güzelliklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Edirne yöneticileri, turizmcileri ve halkı ile turizmin önemini ve değerini özümsemiş ve son yıllarda bu konuda önemli adımlar atmış bir ilimiz. TÜRSAB olarak, Edirne'nin bu başarı dolu yolculuğunda her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tarihimizde payitaht olma gururunu yaşamış ender kentlerimizden biri olan Edirne, başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii olmak üzere pek çok önemli, kültürel mirasın yanı sıra doğal güzellikleri, ören yerleri ve gastronomisi ile geniş bir ürün yelpazesine sahip."

Bağlıkaya, TÜRSAB İrtibat ve Denetim Merkezi'nin, Edirne turizminin kalbi olan bölgede yer aldığını belirterek, "İrtibat ve denetim merkezimizin, Edirne'de verilen turizm hizmetlerinin daha nitelikli ve denetimli sunulması noktasında önemli bir işleve sahip olacağına yürekten inanıyorum. Böylelikle hem bölgedeki seyahat acenteleri daha iyi ve daha yakından hizmet alabilecek hem de belgesiz kaçak turların önlenmesi noktasında denetim mekanizmamız güçlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB Trakya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Egemen Aydın ise "TÜRSAB, Edirne'ye çok yakıştı. Umarım uzun yıllar Edirne'ye çok güzel hizmetlerde bulunuruz." ifadelerini kullandı.