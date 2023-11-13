Van'a 10 ayda yarım milyon İranlı geldi

Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye'yi İran'a bağlayan Kapıköy Sınır Kapısı'dan yurda giren binlerce İranlı turist, daha uzun süre konaklayıp yaptıkları alışverişle kentte son zamanların en verimli turizm sezonunun yaşanmasına katkı sağladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Sınır Kapısı'nın kentin ekonomik anlamda "can damarı" olduğunu söyledi.

Bu yıl Van'ın en verimli turizm sezonlarından birini yaşadığını belirten Çeliktaş, "2023'ün ilk 10 ayını değerlendirdiğimizde 523 bin İranlı turistin ilimizi ziyaret ettiğini görüyoruz. Kapıköy'de vatandaşlarımızla birlikte 1 milyon 400 bin giriş çıkış gerçekleşmiş. Bu, önemli bir veri. İlimizin ekonomik verilerinin yükselmesi, esnafın moralinin yükselmesi, İranlı turiste bağlı. İlimiz yüzde 63 civarında hizmet sektöründen nemalanıyor. Bu da genelde turizm kaynaklı. Turistler ilimize geldiğinde ilk olarak taşıma sektörümüz faydalanıyor. Daha sonra konaklama, kafe, restoran, alışveriş, giyim sektörlerimiz canlanıyor."

Hedef 1 milyon turist

Turizmin tüm sektörleri harekete geçirdiğini dile getiren Çeliktaş, "Van, kadim bir şehir. İranlılar da Van'ı bir yıldız olarak görüyorlar. Sürekli ilimizi ziyaret ediyorlar. Van'dan memnun ayrılmalarının karşılığını görüyoruz. Gelen turist sayısı sürekli artıyor." dedi.

Hedeflerinin yılda 1 milyon turisti Van'da ağırlamak olduğunu ifade eden Çeliktaş, şunları kaydetti:

"İran'ın tatil dönemlerinde ve genelde nevruzda ilimize İranlı turist akını oluyor. Bazen otellerde yer kalmıyor, Vanlı hemşehrilerimiz İranlı misafirleri evlerinde ağırlıyor. 10 ayda 523 bin İranlıyı ağırladık. Bizim hedefimiz, 1 milyon İranlı turiste ulaşmak. İlimiz şu anda Türkiye'nin en morali yüksek şehri diyebiliriz. Bu da turizmdeki hareketlilik sayesindedir. Şehrimiz mutlu, esnafımız mutlu. Her turistin 300 ile 500 dolar arasında harcama yaptığını biliyoruz. Bu da 250 milyon dolara yakın bir katma değer anlamına geliyor."