Voyage 'Prive' ismi ile hizmet verecek
Yatırımlarını büyütmeye devam eden Anadolu Hotels Grubu, geçtiğimiz aylarda yapılan ihale ile uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un işlettiği Voyage Hotel’i bünyesine kattı. 10 yıllığına kiralanan ve 20 Nisan'da hizmet vermeye başlayacak otelin ismi ise Prive olarak değiştirildi.
Mehtap HALICI
İşlerini son zamanlarda yoluna koyan turizmciler otel yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yatırımlarını büyütmeye devam eden gruplardan Anadolu Hotels de, geçtiğimiz aylarda yapılan ihale ile uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un işlettiği Voyage Hotel’i alarak turizm yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Tesisi 10 yıllığına kiralayan ve 20 Nisan’da hizmet vermeye başlayacak olan grup, şimdi de Ege de yer arıyor.
Yıllık kirası 24 milyon TL
Bodrum’un Bardakçı Koyu’nda 5 yıldızlı otel tesisi olan Voyage markasını, Prive adıyla işleteceklerinin altını çizen Anadolu Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Emre İçer, “Tesisi 10 yıllığına kiraladık ve 20 Nisan’da hizmet vermeye başlayacağız. Yıllık kirası 24 milyon TL olan otelin 150 odası bulunuyor” dedi. Otelin ihale sürecinden de bahseden İçer, “Otelin sezon içerisinde ihaleye çıktığını duyduk. İlk ihale iptal olmuştu. İkinci ihaleye hazırlığımızı daha iyi yaptık ve ihaleye girdik. Yaklaşık 5-6 firma ihaleye girdi. En son iki firmaya kadar düştük. Açık artırma ile yapılan ihale nihayetinde bizde kaldı ve biz işletmeye başladık” diye konuştu.
İhaleden hemen sonra oteli teslim aldıklarından itibaren iç mimarların otele geldiğini ve kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirten İçer, şöyle devam etti:
Tadilat önümüzdeki yıl
“Bu sene sadece ufak tefek dokunuşlarla ilerleyeceğiz. Çünkü yapacağımız tadilatlar yetişmeyeceği için seneye bıraktık. Hizmet kalitemizle fark yaratmaya çalışacağız. Önümüzdeki sene ise kapsamlı bir tadilata, yeni bir revizyona ve mobilyalara kadar birçok değişiklik içinde bulunacağız."
Bodrum’un Bardakçı koyunda yer alan tesiste sadece yetişkinlerin konaklayacağını ifade eden İçer, “Otelimiz ‘only exclusive’ konseptinde olacak. Özel, mahrem anlamında olduğu için de ismini Prive koyduk. +16 konseptle çalışacağız. Sadece yetişkinlerin geldiği bir otel olacak. Çünkü fiziki olarak çocukların mutlu olacağı bir bahçesi olmadığı için bu otelimize çocuk almayacağız” diye konuştu.
“Ege’de yer arıyoruz”
Yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini ve Ege Bölgesi’nde yer aradıklarını belirten Gün Emre İçer, “Bizim sektörümüz, ana işimiz otelcilik. Özellikle Ege Bölgesi’nde yer arıyoruz. Hali hazırda bekleyen bir şey yok ama yeni yatırımlara bakıyoruz. Daha çok Çeşme, Marmaris ve Bodrum’a kadar olan bölgelere bakıyoruz. Çünkü buralar bildiğimiz yerler” diye konuştu. İçer, Anadolu Hotels Grubu’nun şu anda Bodrum, Didim ve Ankara’da olmak üzere toplamda 5 oteli olduğunu sözlerine ekledi.