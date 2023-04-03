Voyage 'Prive' ismi ile hizmet verecek

Mehtap HALICI

İşlerini son zamanlarda yo­luna koyan turizmciler otel yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yatırımlarını bü­yütmeye devam eden gruplardan Anadolu Hotels de, geçtiğimiz ay­larda yapılan ihale ile uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanı Meh­met Nuri Ersoy’un işlettiği Voya­ge Hotel’i alarak turizm yatırım­larına bir yenisini daha ekledi. Tesisi 10 yıllığına kiralayan ve 20 Nisan’da hizmet vermeye başla­yacak olan grup, şimdi de Ege de yer arıyor.

Yıllık kirası 24 milyon TL

Bodrum’un Bardakçı Koyu’n­da 5 yıldızlı otel tesisi olan Voya­ge markasını, Prive adıyla işle­teceklerinin altını çizen Anado­lu Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Emre İçer, “Tesisi 10 yıllığına kiraladık ve 20 Nisan’da hizmet vermeye başlayacağız. Yıl­lık kirası 24 milyon TL olan otelin 150 odası bulunuyor” dedi. Ote­lin ihale sürecinden de bahseden İçer, “Otelin sezon içerisinde iha­leye çıktığını duyduk. İlk ihale ip­tal olmuştu. İkinci ihaleye hazır­lığımızı daha iyi yaptık ve ihaleye girdik. Yaklaşık 5-6 firma ihale­ye girdi. En son iki firmaya kadar düştük. Açık artırma ile yapılan ihale nihayetinde bizde kaldı ve biz işletmeye başladık” diye ko­nuştu.

İhaleden hemen sonra oteli tes­lim aldıklarından itibaren iç mi­marların otele geldiğini ve kap­samlı bir çalışma yaptıklarını be­lirten İçer, şöyle devam etti:

Tadilat önümüzdeki yıl

“Bu sene sadece ufak tefek do­kunuşlarla ilerleyeceğiz. Çünkü yapacağımız tadilatlar yetişmeye­ceği için seneye bıraktık. Hizmet kalitemizle fark yaratmaya çalışa­cağız. Önümüzdeki sene ise kap­samlı bir tadilata, yeni bir revizyo­na ve mobilyalara kadar birçok de­ğişiklik içinde bulunacağız."

Bodrum’un Bardakçı koyunda yer alan tesiste sadece yetişkin­lerin konaklayacağını ifade eden İçer, “Otelimiz ‘only exclusive’ konseptinde olacak. Özel, mah­rem anlamında olduğu için de is­mini Prive koyduk. +16 konseptle çalışacağız. Sadece yetişkinlerin geldiği bir otel olacak. Çünkü fi­ziki olarak çocukların mutlu ola­cağı bir bahçesi olmadığı için bu otelimize çocuk almayacağız” di­ye konuştu.

“Ege’de yer arıyoruz”

Yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini ve Ege Bölgesi’nde yer aradıklarını belirten Gün Emre İçer, “Bizim sektörümüz, ana işimiz otelcilik. Özellikle Ege Bölgesi’nde yer arıyoruz. Hali hazırda bekleyen bir şey yok ama yeni yatırımlara bakıyoruz. Daha çok Çeşme, Marmaris ve Bodrum’a kadar olan bölgelere bakıyoruz. Çünkü buralar bildiğimiz yerler” diye konuştu. İçer, Anadolu Hotels Grubu’nun şu anda Bodrum, Didim ve Ankara’da olmak üzere toplamda 5 oteli olduğunu sözlerine ekledi.