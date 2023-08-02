Yurt dışına çıkana taksit kalktı, turizmci zorda

Mehtap HALICI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), önceki gün internet sitesi üzerinden duyurduğu kararıyla yurt dışı turizm haracamalarında kredi kartına taksitlendirmeyi kaldırdı. Döviz çıkışına da neden olan havayolları, seyahat acentaları ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar artık peşin yapılacak.

Yurt dışına döviz çıkışını azaltmak düşüncesi olabilir

Türkiye’de son dönemlerde hızlı kararlar alınıp uygulamaya geçildiğini söyleyen Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz, çıkan kararın kendilerini etkilediği kadar tüketiciyi de yansıyan bir konu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Şu anda Türkiye’de yurtiçi tatili özendirmek adına uygulama öncesinde yurtiçi tatilde kredi kartına 18 taksit yapılırken, yurt dışı tatile 3 yapılıyordu.

Kıbrıs’ta bunun içine dahil ki bu Kıbrıs’a gidecek misafirleri de doğrudan etkiler. Bu arada bu 3 taksit yöntemi de yıllar içinde 12 taksitlerden 3’e doğru indi. Yani 12 iken 9 oldu, sonra 6’ya düştü ve 3’e kadar indi.

Bu taksitli sayının ortadan kaldırılmış olması kişilerin peşin ödeme yapmasını gerektirecek. Artan döviz kurları ve buna bağlı artan TL fiyatları nedeniyle zaten fiyatlar çok yüksek. Kişilerin bu türden bir harcamayı taksitlendirme yapmadan değerlendirme imkanları azalıyor. Muhtemelen yurt dışına döviz çıkışını azaltmak gibi bir düşünceden dolayı bu karar alınmış olabilir.” Küçükyılmaz, “Bu kararın olumsuz bir etki yaratacağı kesin” diye konuştu.

Tur Operatörleri Platformu: Üçüncü darbe de bu oldu

Kararı değerlendiren Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, kurdaki artış ve vize sorunu nedeniyle zaten zor durumda olan seyahat acentelerinin daha da çıkmaza gireceğine dikkat çekti. Kararın, 'Vatandaş yurt dışına giderek döviz harcamasın' mantığını yansıttığını belirten Polatoğlu, "Zaten ekonomideki gelişmeler vurmuştu, kur nedeniyle yolcu azalmıştı. Vize sorunu yüzünden de müşterilerimiz azalmıştı.

Üçüncü darbe de bu oldu" dedi. Polatoğlu, şöyle konuştu: "Euro’nun, doların artmasıyla zaten işlerimiz %30-35 düşmüştü. Vize sorunu nedeniyle de artık insanlar vize almaktan vazgeçti. Nereden bakarsanız bakın bu sorun da işlerimizden %15-20 götürdü. Şimdi bir de taksit olayı vurdu. Geçen sene yurt dışına 1,000 kişi götüren bu sene 100 kişi götürebilecek mi, bunu düşünüyoruz. Bence zor."

"Yurt dışı seyahatlerin desteklenmesi gerek"

Artan enflasyonla beraber, yurtiçi otel fiyatlarının çok artması nedeniyle, yaklaşık 1 senedir yurt dışı turlara ciddi şekilde talebin arttığını söyleyen TatilSepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, bu süreçte yurtiçi otellerin de istenilen doluluğa ulaşmamasıyla bu model bir uygulamaya gidildiğini söyledi.

Bu amaçlardan birinin yurt dışı seyahatlerin azaltılıp, döviz çıkışının önüne geçmek olduğunu ifade eden Karayal, bir diğer hususun da yurtiçi otellere destek olmak olduğunu belirtti. Karayal, sözlerine şöyle devam etti: “Seyahat bir toplumun kültürünün gelişmesi için en önemli araçtır. Toplum ister yurtiçi ister yurt dışı olsun, imkanları elverdiği kadar farklı şehirler veya farklı ülkeler gördükçe gelişir. Bunu zorlaştıracak her türlü uygulamanın yanlış olduğunu, tam tersi özellikle yurt dışı seyahatlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

En azından bir geçiş süresi verilseydi

Uygulamanın hemen başlıyor olmasının turizmcileri zor durumda bıraktığını belirten Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “En azından 1 Ocak 2024 denilebilirdi. Sonuçta misafirlerimizin kredi kartıyla 3 taksit hakkı yıllardır devam ediyordu. Bizler için kolay bir durum değil” dedi. 90’lı yıllarda taksitli satışların senetle yapıldığını belirten Ali Onaran, “Artık 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Yurt dışına çıkmak için uçak bileti ve sadece tatil yapmak gibi düşünmemek gerekiyor. İnsanlar akrabasının yanına veyahut iş için de gidiyor olabilir. Kredi kartına 3 taksit yapılamayacak olması, taksitlendirmenin yasak olması doğru bir şey değil. Tabii ki bu kuralı uygulayacağız. Eskisi gibi tekrar olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.