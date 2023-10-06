Türk mücevherat sektörü 54. kez bir araya geldi

Küresel mücevher pazarının 2030 yılında 308 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2023’ün ilk 6 ayında 2,7 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştiren İstanbul, dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show’a 54’üncü kez ev sahipliği yapıyor. Fuar, Informa Markets tarafından Elmas Kule sponsorluğunda 5 -8 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor.

Fuar katılımcıları arasında yer alan Emel Pırlanta, yüksek kaliteli mücevherat ürünleri üreterek, müşterilerine benzersiz değer ve estetik sunuyor. Türk mücevherat sektörünün son durumunu, fuarın sektöre katkılarını ve ihracat potansiyellerini Emel Pırlanta temsilcisi Emel Yetkin ile konuştuk.

Emel Pırlanta hakkında bilgi verir misiniz?

Emel Pırlanta, yüksek kaliteli mücevherat ürünleri üreterek ve müşterilerimize benzersiz değer ve estetik sunarak, mücevherat dünyasında kalite ve güvenilirliği temsil etmeyi amaçlıyor. Misyonumuz, müşterilerimize özel anlarında eşlik eden ve onların güzelliğini ve zarafetini vurgulayan mücevherler sunmak ve bu süreçte inovasyon, el işçiliği ve sürdürülebilirlik konularında liderlik yapmak. Aynı zamanda, sektördeki en iyi uygulamaları ve etik standartları benimseyerek, mücevherat sektörünün gelişimine katkıda bulunmak.

Istanbul Jewelry Show hakkında bilgi verir misiniz?

Istanbul Jewelry Show, dünyanın en büyük beş mücevher fuarından biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin ilk ve tek ihtisas uluslararası mücevher fuarı olan etkinlik, mücevherat sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve profesyonellerin bir araya geldiği önemli bir etkinlik. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, mücevherat sektörünün en son trendlerini, tasarımlarını ve ürünlerini sergileme fırsatı sunuyor.

Fuarın önemli özellikleri neler?

- Yerli ve yabancı katılımcılar büyük bir çeşitlilik gösteriyor.

- Uluslararası alıcıları ve profesyonelleri çekme amacıyla düzenleniyor.

- Yeni iş bağlantıları kurma, müşteri ilişkilerini güçlendirme ve sektördeki gelişmeleri takip etme fırsatı sunuyor.

- Mücevherat ürünleri, tasarımları ve el işçiliği konularında yenilikleri ve kaliteyi vurguluyor.

- Türk mücevherat sektörünün uluslararası arenadaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

- Bu fuar, mücevherat sektörüne ilgi duyanlar için büyük bir öneme sahip ve sektörün gelişimine katkı sağlıyor.

- Katılımcı firmalar konusunda, hem yerli hem de yabancı firmaların katıldığı bir etkinlik olarak, bu alanda birçok katılımcı firma bulunuyor. 10 bin ziyaretçiyi ağırlamak ve bunu fuar boyunca artırmayı hedefliyoruz.

Emel Pırlanta’nın fuara katılım amacı nedir?

Emel Pırlanta markası olarak, hedef ve beklentilerimiz mücevherat sektöründe kaliteli ürünler üreterek müşterilerimize değer sağlamak, iş bağlantıları kurarak büyümek ve sektörde liderlik yapmaktır. Mücevherat ürünlerimizi geniş bir kitleye tanıtmayı, yeni iş bağlantıları kurmayı ve mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı da fuara katılarak amaçlıyoruz.

Fuar ile ulaşmak istediğiniz kitleyi tanımlar mısınız?

Hedef kitlemiz, fuara ilgi gösteren ve mücevherat sektörüne ilgi duyan potansiyel müşteriler, toptancılar, perakendeciler ve diğer iş ortaklarıdır.

2023 yılının son çeyreğini de göz önüne alarak, bu yılı değerlendirebilir misiniz?

2023 yılında şirketimiz olarak belirlediğimiz hedeflerin birçoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Müşteri memnuniyetini artırmak, yeni pazarlara açılmak ve ürün kalitemizi yükseltmek için attığımız adımlar, istikrarlı bir büyüme ve başarı elde etmemizi sağladı. Yılın son çeyreğinde de aynı hızla çalışarak başarılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

Fuarın mücevher ihracatına katkıları nasıl olacak?

Fuarın mücevher ihracatına katkıları, yerli ve yabancı alıcıları bir araya getirerek, Türk mücevherat sektörünün uluslararası arenada daha görünür olmasını sağlayacaktır. Bu, Türk mücevher ürünlerinin yurtdışındaki pazarlarda daha fazla talep görmesine yardımcı olacaktır.

Türk mücevherat sektörünün dünya pazarındaki yerini yorumlar mısınız?

Türk mücevherat sektörü dünya pazarında yüksek kaliteli ürünleri ve geleneksel el işçiliği ile tanınan bir sektör. Yatırımların artması, tasarım odaklı yaklaşımlar ve uluslararası fuarlar gibi etkinlikler sektörün uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelmesine katkı sağlayacaktır.