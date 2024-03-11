Türk şirketleri Orta Asya'da yeni pazar ve yatırım arayışında

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Kırgısiztan’ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen Türkiye-Kırgızistan İş Forumu programına katılarak, Türk yatırımcılar için Orta Asya'nın kapılarını araladı.

DOSABSİAD Başkanı Çevikel, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından düzenlenen özel yemekte, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve birçok devlet yetkilisiyle de temaslarda bulundu.

Çevikel: Türk yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor

Kırgızistan Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan fabrikaları ziyaret eden ve program kapsamında düzenlenen B2B görüşmelere katılan Çevikel, tekstil sektöründe yeni taleplerin yanı sıra bölgenin yatırıma müsait olduğu ve vergi avantajlarının bulunduğu bilgisini paylaştı. Çevikel, "Kırgızistan'da tekstil sektörüne olan taleplerin arttığını gözlemliyoruz.

Bu bölgenin yatırıma uygunluğu ve sağladığı vergi avantajları Türk iş insanları için önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca gerçekleştirilen toplantılarda, ülkedeki iş ortamıyla ilgili detaylı bilgiler edindik ve yerel yöneticilerle yakın işbirliği fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk. Kırgızistan'ın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek adına yatırımcılarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amangeldiyev: İş birliği için tüm desteği sağlamaya hazırız

Türk iş insanlarına yatırım çağrısında bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, "Kırgızistan, coğrafi konumu, doğal kaynakları ve genç ve dinamik nüfusuyla önemli bir yatırım merkezi haline gelmektedir. Ülkemiz, son yıllarda yürüttüğü istikrarlı ekonomik politikalar ve yatırımcı dostu reformlarla dikkat çekmektedir.

Kırgızistan Hükümeti olarak, yatırımcılarımızı ülkemize davet etmekten ve işbirliği olanaklarına kapılarımızı açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk yatırımcılarının, Kırgızistan'daki potansiyeli keşfetmeleri ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya hazırız. Ülkemizin istikrarlı ve öngörülebilir iş ortamıyla, başarılı ve karlı bir işbirliği gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.