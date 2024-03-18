Türk tekstilcilerden ABD'ye ihracat atağı

İHKİB, ABD'ye hazır giyim ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda İHKİB ile WRAP arasında imzalanan anlaşma, öncelikle bir pilot projeyle uygulanacak.

Proje uyarınca Türkiye'den ABD'ye en çok ihracat yapan hazır giyim üreticisi tesisler, WRAP sertifikası almaya teşvik edilecek. WRAP da söz konusu tesislere sertifikasyon süreci boyunca ücretsiz sanal eğitim verecek.

ABD ithalatta ilk sırada

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, ABD'nin 2022'de 126 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olduğunu, Türk moda endüstrisinin bu pazardaki payının yüzde 1'in altında bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye hazır giyim ve konfeksiyonda küresel bir oyuncu. Dünyanın altıncı büyük ihracatçısıyız. 2023'ü 19,3 milyar dolar ihracatla kapattık. Ülkemizde toplam hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70'i İHKİB üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Hazır giyim endüstrisi gibi öncü bir sektörün lider kuruluşu olmak sorumluluk ve vizyoner bakış gerektiriyor. Biz de küresel moda endüstrisinin şampiyonlar liginde Türkiye'yi daha üst sıralara çıkarmak için yoğun bir mesai yürütüyoruz. Dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olan ABD, moda endüstrimiz için büyük bir potansiyel barındırıyor.

Hedef 5 milyar dolar

ABD 2022'de 126 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı gerçekleştirdi. Biz bu büyük pastadan sadece 1,5 milyar dolarlık pay alabildik. İHKİB olarak ABD pazarındaki payımızı en az 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ABD'deki muhatap kuruluşlarımızla işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Moda Endüstrisi Birliği ve Amerikan Giyim ve Ayakkabı Derneği ile yıllardır ortak çalışmalarımız var. Son olarak ABD merkezli denetim kuruluşu WRAP ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladık."

WRAP ne yapıyor?

Kaya, kar amacı gütmeyen WRAP'ın tekstil ve hazır giyim endüstrisinde güvenli, yasal, insani ve etik çalışma koşullarını teşvik etmeye odaklandığını vurguladı.

Dünyada 3 bin 500'ün üzerinde WRAP sertifikalı tesis bulunduğunu anlatan Kaya, "Bu sertifikayı alan tesisler denetim yorgunluğunu azaltırken küresel pazarlardaki rekabet güçlerini de artırıyorlar. WRAP ile yaptığımız işbirliği İHKİB üyelerini mükemmelliğe ve sürdürülebilir üretime teşvik ederken aynı zamanda katma değerli ihracatımızı artırma hedefimize de katkı sunacak." değerlendirmesini yaptı.