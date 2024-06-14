Türk yatırımcı, Karayipler'de Saint Kitts&Nevis'e yöneldi

Türk iş dünyası, yurt içindeki bir ev fiyatı kadar yatı­rımla yurtdışından gayrimenkul alarak, oturum izni de almasın­dan dolayı tercihini bu yönde kul­lanıyor. Geçtiğimiz günlerde İs­tanbul’da hem gayrimenkul ya­tırımı için alternatif hem de 160 ülke için vize sorununu bitirecek bir projenin lansmanı yapıldı.

Ülkeye 100 milyon dolarlık otel yatırımı

Tanıtımı, Arslan Şirketler Gru­bu Yönetim Kurulu Başkanı Ah­met Arslan’ın ev sahipliğinde ger­çekleştirilen yatırım projesinin adresi Karayipler’deki Saint Kit­ts and Nevis ülkesi oldu. İki ada­dan oluşan ülke federal bir yapıya sahip ve geniş olanaklar sağlıyor. Al Babtain Holding Başkanı Kha­led Albabtain'in de katıldığı top­lantıda konuşan St Kitts ve Nevis Başbakanı Dr. Terrance Drew, iş insanlarını ülkesine davet etti.

Sa­int Kitts and Nevis’i yılda yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiğini belirten Ahmet Arslan, ülkeye In­digo Inter-Continental otel yatı­rımı yapacaklarını söyledi. Proje­nin başında Arslan Şirketler Gru­bu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serra Arslan yer alıyor. Yatırımı Londra merkezli Troy Property In­vestment çatısı altında üçlü kon­sorsiyumla yapacaklarını bildiren Ahmet Arslan, “İlk etapta 50 mil­yon dolarlık bir yatırım yapaca­ğız. Projenin devamında bunu 100 milyon dolara çıkacağız. Temelleri atılan proje 2 yıl içinde tamamla­nacak. Sayın Drew yatırımı hızlan­dırmamız için tam destek veriyor.

Devlet, bu projede hisse satış hak­kı tanıdı. Bir hisseyi 400 bin dolar ödeyerek alanın kendine ve 18 yaş altındaki çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınıyor” dedi. Hisse ala­rak yatırım yapanların St Kitts ve Nevis vatandaşı olduktan sonra dünyada 160 ülkeye vizesiz seya­hat edebildiğine dikkat çeken Ars­lan, Amerika vizesinin de 24 saat içinde online olarak alınabildiği­ni belirtti. Arslan, yatırımın devlet garantisinde olduğunu belirterek, “Hisse için yatırılacak olan 400 bin dolar, devlete ait hesaba aktarılı­yor.

Bunun bir kısmı ihtiyaç duyul­dukça projeye aktarılıyor. Porte­kiz’den ve Yunanistan’dan ev alan vergi ödüyor. Ama Karayipler’deki bu yatırımın vergisi yok” diye ko­nuştu. Arslan, ülkede yenilenebilir enerji yatırımlarına da hazırlan­dıklarını söyledi ve ekledi: “Biz de ülkede özellikle jeotermal enerji yatırımlarına talibiz.”

İsteyen 7 yıl sonra satabiliyor

Yatırım yoluyla vatandaşlık ko­nusunda konuşan t Kitts ve Ne­visBaşbakanı Dr. Drew ise dünya­nın çeşitli ülkelerinden yatırımcı ağırladıklarını belirterek, ‘’Yatı­rım, yıllık getiri ve vatandaşlık ol­mak üzere 3 fırsat birden sunuyo­ruz. Vatandaşlık için hissenin 7 yıl satılmaması gerekiyor. 7 yıl sonra isteyen payını satabilir. Payı satan vatandaş olmaya devam ederken, yeni payı alan da vatandaş oluyor ” dedi. Ülkede birçok otelin yatırı­mı olduğu belirten Drew, bu otel­lerin bazılarının Marriott, Park Hyatt, Ramada olduğunu söyledi. Drew, Microsoft’un kurucusu ve dünyanın zengin kişilerinden Bill Gates’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Four Season otelinin de bu­lunduğunu ifade etti.