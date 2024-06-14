Türk yatırımcı, Karayipler'de Saint Kitts&Nevis'e yöneldi
Türk iş dünyası, vize problemini aşmak, yurt dışından vatandaşlık ve oturum izini almak için başvurduğu gayrimenkul yatırımlarında Karayipler’de Saint Kitts and Nevis ada ülkesine yöneldi.
Türk iş dünyası, yurt içindeki bir ev fiyatı kadar yatırımla yurtdışından gayrimenkul alarak, oturum izni de almasından dolayı tercihini bu yönde kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da hem gayrimenkul yatırımı için alternatif hem de 160 ülke için vize sorununu bitirecek bir projenin lansmanı yapıldı.
Ülkeye 100 milyon dolarlık otel yatırımı
Tanıtımı, Arslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yatırım projesinin adresi Karayipler’deki Saint Kitts and Nevis ülkesi oldu. İki adadan oluşan ülke federal bir yapıya sahip ve geniş olanaklar sağlıyor. Al Babtain Holding Başkanı Khaled Albabtain'in de katıldığı toplantıda konuşan St Kitts ve Nevis Başbakanı Dr. Terrance Drew, iş insanlarını ülkesine davet etti.
Saint Kitts and Nevis’i yılda yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiğini belirten Ahmet Arslan, ülkeye Indigo Inter-Continental otel yatırımı yapacaklarını söyledi. Projenin başında Arslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serra Arslan yer alıyor. Yatırımı Londra merkezli Troy Property Investment çatısı altında üçlü konsorsiyumla yapacaklarını bildiren Ahmet Arslan, “İlk etapta 50 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Projenin devamında bunu 100 milyon dolara çıkacağız. Temelleri atılan proje 2 yıl içinde tamamlanacak. Sayın Drew yatırımı hızlandırmamız için tam destek veriyor.
Devlet, bu projede hisse satış hakkı tanıdı. Bir hisseyi 400 bin dolar ödeyerek alanın kendine ve 18 yaş altındaki çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınıyor” dedi. Hisse alarak yatırım yapanların St Kitts ve Nevis vatandaşı olduktan sonra dünyada 160 ülkeye vizesiz seyahat edebildiğine dikkat çeken Arslan, Amerika vizesinin de 24 saat içinde online olarak alınabildiğini belirtti. Arslan, yatırımın devlet garantisinde olduğunu belirterek, “Hisse için yatırılacak olan 400 bin dolar, devlete ait hesaba aktarılıyor.
Bunun bir kısmı ihtiyaç duyuldukça projeye aktarılıyor. Portekiz’den ve Yunanistan’dan ev alan vergi ödüyor. Ama Karayipler’deki bu yatırımın vergisi yok” diye konuştu. Arslan, ülkede yenilenebilir enerji yatırımlarına da hazırlandıklarını söyledi ve ekledi: “Biz de ülkede özellikle jeotermal enerji yatırımlarına talibiz.”
İsteyen 7 yıl sonra satabiliyor
Yatırım yoluyla vatandaşlık konusunda konuşan t Kitts ve NevisBaşbakanı Dr. Drew ise dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcı ağırladıklarını belirterek, ‘’Yatırım, yıllık getiri ve vatandaşlık olmak üzere 3 fırsat birden sunuyoruz. Vatandaşlık için hissenin 7 yıl satılmaması gerekiyor. 7 yıl sonra isteyen payını satabilir. Payı satan vatandaş olmaya devam ederken, yeni payı alan da vatandaş oluyor ” dedi. Ülkede birçok otelin yatırımı olduğu belirten Drew, bu otellerin bazılarının Marriott, Park Hyatt, Ramada olduğunu söyledi. Drew, Microsoft’un kurucusu ve dünyanın zengin kişilerinden Bill Gates’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Four Season otelinin de bulunduğunu ifade etti.