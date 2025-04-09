'Turkish Fashion Fabrics Show' öncesi tasarımcılar kampta buluştu

Nezaket ÇETİN

28-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Turkish Fashion Fabrics Show' öncesi, sektöre yön veren firmaların tasarım ekipleri için Bursa Business School’da “Trend Kampı” düzenlendi.

IFA Paris Moda Okulu İstanbul Kampüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen trend kampına 100’e yakın tasarımcı katıldı. 2026 İlkbahar-Yaz ve 2027 Sonbahar-Kış trendlerinin ele alındığı kampta, teknik tekstillerden inovasyona, döngüsel moda endüstrisinden kültürel kodlara kadar pek çok başlıkta sunumlar yapıldı. Kamp, sunumlar sonrasında gerçekleştirilen baskı ve boyama atölyesi etkinliğiyle tamamlandı.

“Doğayla iç içe çalışmalar yapmak çok kıymetliydi”

Trend kampı kapsamında sunum gerçekleştiren tasarımcı Mert Çelebi, “İlkbahar-yaz 2026 sezonuna ait trend ve renk paletlerini, renk hikayelerini detaylı şekilde inceledik. Ardından Sonbahar-Kış 2026-2027 sezonuna dair öngörülerimizi de katılımcılarla paylaştık. Sunumun ardından, Bursa Business School’un çevresinden topladığımız doğal materyaller ve bitkilerle bez çantalara baskılar yaptığımız interaktif bir workshop düzenledik. Doğayla iç içe, şehrin stresinden uzak, ilham verici bir mekânda bu çalışmayı yapmak çok kıymetliydi. İlkbahar-yaz sezonunun onarıcı, şifalı ve iyi hissettiren renk paletleriyle bu doğal ortam arasında güçlü bir bağ kurduk. Yosunsu yüzeyler, ağaç kabukları ve çam dokularından ilham alarak yaptığımız baskılarla sezona ait renk hikayelerini doğayla birleştirdik.” ifadelerini kullandı. Çelebi, hazırladıkları trend sunumunun 28-30 Nisan tarihlerindeki Turkish Fashion Fabrics Show’da katılımcılarla buluşacağını da sözlerine ekledi.

“Sürdürülebilirlik ile sektörümüzü yaşanılabilir bir geleceğe taşıyabiliriz”

Tekstil ve moda tasarımcısı Senem Kula, trend kampında gerçekleştirdiği sunumda döngüsel ekonomi, sürdürülebilir moda tasarımı, akıllı tekstiller, çevre dostu materyaller ve kültürel mirasın geleceğe aktarılması gibi başlıkları ele aldı. Turkish Fashion Fabrics Show’un özellikle tekstilin kalbi olarak görülen Bursa’da düzenleniyor olmasının önemine dikkat çeken Kula, “Bu tür etkinlikler tasarımcı, üretici ve tüketiciyi aynı platformda buluşturarak sektöre önemli katkılar sağlıyor. Ülkemizin ve Bursa’nın tekstilini daha ileriye taşımak için biz de bu programlarda yer alarak katkı sunmak istiyoruz. Tasarım yoluyla sürdürülebilirliği ve döngüselliği ön plana çıkararak, sektörümüzü daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyabiliriz. Bu da biz tasarımcıların en önemli sorumluluklarından biri.” dedi.

“Bursa tekstil yönünde köklü bir geleneğe sahip”

Trend kampına katılan firma yöneticisi Hülya Yalçın, 40 yılı aşkın süredir sektörde yer aldığını belirterek, "Burada yapılan fikir paylaşımları sektörümüz açısından çok değerli. Birbirimizi tanımamız ve anlamamız, bu tür organizasyonların önemini artırıyor. BTSO’nun Bursa’ya kazandırdığı yaşam boyu eğitim merkezi katılımcılara mükemmel bir ortam sunuyor. Bursa, tekstil üretiminde köklü bir geleneğe sahip ve bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. TFF Show’un Bursa’da düzenlenmesi çok kıymetli. Yıllarca Avrupa’daki fuarlara giderek yeni şeyler görmeye çalıştık ama Bursa şu anda bu misyonu üstlenmeli. BTSO’nun desteğiyle bunu en iyi şekilde başarabiliriz." dedi.

TFF Show 28-30 Nisan’da Merinos’ta ziyaretçilerini ağırlayacak

Bursa, Nisan ayında önemli bir organizasyona hazırlanıyor. BTSO öncülüğünde düzenlenen 'Turkish Fashion Fabrics Show' 28-30 Nisan 2025 tarihinde Merinos’ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Tekstilde dünyaca ünlü markaların satın alma ekiplerinin de yer alacağı fuarın sektörün dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.