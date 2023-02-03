Türkiye en çok teknoloji şirketlerine güveniyor

Ipsos Online Panel sistemi aracılığıyla dünya çapında 14 ülkede gerçekleştirilen Trustworthiness Monitor- Güvenilirlik Araştırması’na Kanada, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 18-74 yaşları arasındaki 16 binin üzerinde yetişkin katıldı. Araştırma gösteriyor ki güveni etkileyen en önemli unsurlar: Verilen sözlerin yerine getirilmesi (yüzde 36) ve şeffaflık (yüzde 35) Türkiye’de de aynı konular daha yüksek skorla yine ilk 2 sırada belirtilen unsurlar arasında yer alsa da dünya genelinden farklı olarak çevresel olarak sürdürülebilir politikalar izlenmesi daha önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Ürün fiyat / değer ilişkisi ise dünya geneline göre daha az önem verilen bir konu olarak dikkat çekiyor.

Dünyada ilaç şirketlerine güven yüksek

Dünya genelinde yüzde 34 oranla ilaç şirketleri en çok güven duyulan sektör olarak öne çıksa da genel olarak sektörlere olan güvenin çok yüksek olmadığı görülüyor. İlaç şirketlerini ise teknoloji ve yiyecek içecek firmaları takip ediyor.

Türkiye’de ise sıralama daha farklı. Türkiye’de bireylerin en çok güven duyduğu sektör yüzde 40 ile teknoloji firmaları. Teknoloji sektörünü ise bankacılık ve enerji sektörü takip ediyor. Sosyal medya şirketleri ise hem dünyada hem de Türkiye’de güvenin en düşük olduğu sektör.

Ipsos, Türkiye CEO’su Sidar Gedik, “Yakın zamanda Türkiye’de yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarına göre mutluluk duygusunun bileşenleri içinde güvende hissetmek yer alıyor. Karşı karşıya olduğumuz birey, kurum ve durumla ilgili güven hissi içinde olmadığımızda mutlu olmak zorlaşıyor. Güven işte bu kadar kritik. Ipsos’un 14 ülkede yaptığı Güvenilirlik Araştırması sonuçlarına bu bilgi ile baktığımızda daha büyük önem kazanıyor” ifadesinde bulunuyor.

Çin ve Hindistan’a göre sözünün eri

Dünyada da Türkiye’de de insanların güvenebilmek için karşısındaki kurumun verdiği sözü yerine getirmesini ve bunu yaparken şeffaf olmasını beklediğini hatırlatan Gedik araştırmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Salgın dönemindeki hayatta kalma mücadelesinde önemli rol oynayan ilaç firmalarının ülkeler ortalamasında en çok güven duyulan firmalar olmasını anlayabiliyoruz. Ancak yine de Türkiye’de ilk sırada değiller. Ülkemizde güven sıralamasında ilk sırada teknoloji firmaları var.

Türkiye ile birlikte Çin, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Brezilya teknoloji firmalarına en çok güven duyulan ülkeler. Türkiye’de teknoloji firmalarının işlerini iyi yaptıkları ve bunu yaparken de iyi yönetildiklerini düşünenlerin oranı ülkeler ortalamasının üzerinde. Ayrıca Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda hepsinden yüksek. Benim ilgimi çeken noktalardan biri ise Çin ve Hindistan’dan araştırmaya katılan her 10 kişiden 7’sinin teknoloji firmalarını sözünün eri ve şeffaf olarak değerlendirmeleri. Dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerini oluşturan bu dev ülkelerde milyarlarca insanın teknoloji şirketlerine yönelik bu kadar güçlü bir güven duygusu içinde olmaları gelecekte neler olacağını düşündürtüyor.”