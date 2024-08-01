Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 30-31 Temmuz 2024 tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında yeni bir hava ulaştırma anlaşması parafe edildi.

Söz konusu anlaşma ile iki ülke arasındaki hava ulaşımını düzenleyen kurallar güncellenmiş ve iki ülke arasındaki yolcu ve kargo seferlerinin arttırılmasına olanak sağlandı.

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi ile başta havacılık alanında eğitim, dijitalizasyon olmak üzere havacılık sektörünün bütün alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi hususlarında mutabık kalındı.