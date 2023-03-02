Türkiye İMSAD'ın Başkanlığına Tayfun Küçükoğlu yeniden seçildi

Türkiye İMSAD'ın açıklamasına göre, derneğin 38. Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirilirken, yeni yönetim de belirlendi.

Yeni dönemin ilk toplantısında, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine oy birliğiyle yeniden Tayfun Küçükoğlu getirildi. Uzun yıllar yönetim kurullarında görev alan Küçükoğlu, iki kez üst üste başkanlığa seçilmiş oldu.

Açıklamada genel kuruldaki görüşlerine yer verilen Tayfun Küçükoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden üzüntü duyduğunu belirterek, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olduğunu, eşi benzeri olmayan Çanakkale ruhunu ve dayanışma şuurunu bir kez daha yaşadıklarını anlattı.

İlk günden bu yana deprem bölgesine sağladıkları desteklerden bahseden Küçükoğlu, deprem güvenliği bilincini, farkındalığı tespit etmek ve geliştirme stratejilerini belirlemek adına uzun vadeli bir seferberlik başlatılması gerektiğini vurguladı.

Küçükoğlu, deprem konusunda topyekun bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Deprem güvenliği bilincimizin gelişimini orta ve uzun vadeli kalıcı tedbirler için önemli görüyoruz. İhtiyaç yoksa mücadele olmaz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi benzeri bir yöntemle deprem güvenliği bilincinin farkındalık ve davranışa dönüşme boyutunu tespit etmemiz ve geliştirme stratejilerini belirlemek adına uzun vadeli bir seferberliği başlatmamız gerekiyor. Ama öncelikli hedefimiz depremin yaralarını sarmak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, ilk etapta 270 binin üzerinde yıkık, ağır hasarlı yapı bulunuyor. Artçı depremler ve kesinleşen tespitler etkisi ile kalıcı konut rakamı yükselebilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın planladığı çağdaş yaşam nitelikleriyle tasarlanan kalıcı konut oluşturma seferberliği evrensel boyutta büyüktür. İnşaat endüstrimiz kalıcı, çağdaş yaşam konutlarının oluşturulması için ihtiyaç duyulan malzemeleri üretme potansiyeline sahiptir."

İnşaat sektörüne ve depreme ilişkin sunumlar gerçekleştirildi

Genel kurulda, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Can Fuat Gürlesel tarafından "Türkiye Ekonomisi ve İnşaat Sektöründe 2023 Öngörüleri" başlıklı sunum yapıldı. Türkiye'nin ve sektörün 2022 yılına ilişkin verilerinin yer aldığı sunumda inşaat sektörü büyümesi, inşaat harcamaları ve inşaat malzemeleri pazarına ilişkin rakamlar katılımcı üyeler ile paylaşıldı.

Etkinliğin konuk konuşmacısı Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper İlki, gerçekleştirdiği sunumda, Türkiye'de yaşanan depremlerin bölgede yol açtığı hasarlara ve bina özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan, bu yıl 6'ncısı gerçekleşen Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri de sahiplerini buldu.