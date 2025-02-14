Türkiye perakende sektörü bu yıl 13 trilyon lirayı aşacak

Bain & Company Türkiye, 2025 yılında perakende sektöründe başarılı ol­mak isteyen şirketler için beş temel stratejik önceliği vurgu­layan “Türkiye 2025 Peraken­de Görünümü” başlıklı bir ana­liz yayımladı. Analizde, enflas­yonun düşüş trendiyle birlikte tüketici harcama alışkanlıkla­rının yeniden dengelendiği bu dönemde, kârlılığı artırmak için yenilikçi stratejilere ihtiyaç du­yulduğu belirtiliyor.

Analize göre, bu yıl Türkiye pe­rakende sektörünün mağaza ge­nişlemeleri ve enflasyonla para­lel olarak geçen yıla göre nomi­nal olarak yüzde 35-40 büyümesi öngörüyor. Bu büyüme ile pera­kende pazarının büyüklüğünün yaklaşık 13 trilyon TL’yi aşacak.

3 yılda kârlılıkta 4 kat artış

Analizde, güçlü veri stratejile­rine sahip perakendecilerin, ra­kiplerini geride bırakarak geç­tiğimiz üç yıl içinde iki kat daha fazla gelir artışı ve dört kat da­ha fazla kârlılık artışı elde ettiği vurgulanırken, 2025 yılı pera­kendeciler için kritik önem ta­şıyan bir yıl olacağı belirtiliyor. Analizde; makroekonomik vola­tilite, değişen müşteri davranış­ları ve ticaretteki endişelerden dolayı oluşan zorlukların devam edeceği ifade ediliyor.

Peraken­de sektöründeki oyun değişik­liği sürecinde oyuncuların da dönüşmesi gerektiği belirtilen analizde, başarılı olabilmek için şirketlerin alışılagelenin öte­sinde hareket etmeleri, son tek­nolojik gelişmelere uyum sağ­lamaları, sadakat programlarını yeniden yapılandırmaları, glo­bal ve yerel belirsizliklerden et­kilenen tedarik zincirlerini çe­şitlendirerek kuvvetlendirme­leri gerektiği ifade ediliyor.

Enflasyon beklentilerine de yer verilen analizde, geçtiğimiz yıllara göre azalan ve bu yıl da daralan harcanabilir gelir ile tü­keticilerin harcama alışkanlık­larında daha da temkinli olma­ları bekleniyor. Ekonomik ko­şullar ile dönüşen perakende sektöründe rekabetin yapısının değişmesi olasılığına da dikkat çekilen analizde, perakendeci­lerin koşullara ayak uydurması, cüzdan payını artırması ve dö­nüşen rekabet içerisinde oyun­da kalabilmesi için mücadele et­meleri gerektiği ifade ediliyor.

2025 yeni yol haritası çizmek için önemli

Bain & Company Türkiye uz­manlarına göre, 2025 yılında Türkiye perakende sektörünün mağaza genişlemeleri ve enflas­yon ile paralel olacak şekilde ma­ğaza kanalı satışlarının yüzde 35 büyümesi beklenirken, e-tica­ret kanalında satışların yüzde 50 büyümesi öngörülüyor.

Analizde, büyümeden görece pay almayı başaracak peraken­decilerin, konjonktürel zorluk­lara sadece tepki vermek yeri­ne, fırsatları proaktif bir şekilde değerlendirenler olacağı belir­tiliyor. Bain & Company Türki­ye uzmanlarına göre bu yıl pe­rakendeciler için stratejik ön­celiklerini gözden geçirerek yeni bir yol haritası çizmek için önemli bir sene olacak.

Gıda sektöründe arz talep dengesizliği

Gıda sektörünün örnek verildi­ği analizde şu görüşler paylaşıldı:

“Türkiye’ye bakıldığında, gı­da sektöründe mevcut tedarikçi ağının çoğunlukla birçok küçük üreticiden oluştuğu görülebilir. Bu durumun temel sebebi oyun­cuların kendini ölçekleyecek fi­nansman kaynağını yaratama­masıdır.

Büyük boyutlu oyuncu sayısının azlığı, tedarikçi bulun­masında sıkıntılara yol açmak­ta ve hem kalite hem de maliyet kontrol hedeflerine ulaşılma­sını zorlaştırmaktadır. Mevcut arz talep dengelerinde, arz talebi karşılayamamakta ve bu durum gıda fiyatlarında artışlara sebep olmaktadır. Tedarik zincirin­de büyük oyuncu eksikliklerin­den kaynaklanan bu sıkıntıların önüne geçmek isteyen bazı lider perakendeciler dikey entegras­yona yönelerek tedarik zincir­lerini kendileri yönetmeyi ter­cih ediyorlar.

Sermayesini daha etkili bir şekilde kullanmak is­teyen perakendeciler, kritik ka­tegorilerde küçük oyuncuların finansman, uzmanlık ve teknik birikim sağlanarak ölçeklendi­rilmesini sağlayarak hedefleri­ne ulaşabilir. Büyük tedarikçile­rin oluşması ile pazardaki talebi karşılayacak arzı oluşturacak ve perakendeciler daha yüksek ka­litedeki ürünleri daha uygun bir fiyata sunabilecektir.”

Başarı için gereken 5 stratejik öncelik

Bain & Company Türkiye’nin analizine göre, başarılı olmak isteyen şirketlerin odaklanması gereken 5 temel strateji şöyle sıralandı:

- Müşterilerin değer algısını hedefleyen ve ölçekleyebilen perakendeciler, rekabette avantaj sağlayacak. Özgün markalar ve uygun fiyatlandırma stratejileri, finansal olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olacaktır.

-Tüketici ile etkili sadakat programları ve finansal teşviklerin ötesine geçerek duygusal bağlar kurulmalı. Kişiselleştirilmiş deneyimler ve özel ayrıcalıklar, müşteri sadakatini artırabilir.

-Tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmak için dikey entegrasyon, dijital ikizler ve akıllı envanter yönetimi gibi teknolojileri kullanarak operasyonel esnekliğinizi sağlayın.

-Üretken yapay zeka ve diğer gelişen teknolojilerle operasyonel süreçleri optimize ederek maliyetleri düşürün ve verimliliği artırın.

-Perakende medya ve pazaryerleri gibi yeni iş modellerine yatırım yaparak gelir kaynaklarını çeşitlendirin ve müşteri tabanınızı genişletin.