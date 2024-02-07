Türkiye, sağlık turizminde şampiyonlar ligine yükseldi

Nagihan KALSIN

TOBB Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat Alagöz, 2023’te sağlık turisti sayısının 1,4 milyon, sağlık turizmi gelirinin ise 2,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “Son yıllardaki artış oranları göz önünde bulundurulduğunda; 2024 yılında 2 milyon sağlık turisti ile 3 milyar dolar sağlık turizmi geliri öngörülmektedir” dedi.

TOBB Fuarcılık Meclis Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, 2-3 Şubat tarihlerinde Almanya’da 2. Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nı gerçekleştirdiklerini, standlı katılımcıların 81’inin Türkiye’den 9’unun ise Almanya, İspanya, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan ve KKTC’den gelen hastane, klinik ve sağlık turizmi aracı kuruluşlardan oluştuğunu anlattı.

Berlin’de düzenlenen fuara Almanların ve bu ülkede yaşayan Türklerin yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Alagöz, fuarda 20 farklı ülkeden gelen katılımcılar ile 1250 iş görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti. Alagöz, nisan ayında Bakü’de, Haziran ayında Londra’da, Kasım ayında Frankfurt’ta Sağlık Turizmi Fuarları düzenleyeceklerini söyledi.

Avrupalılar Türkiye’yi tercih ediyor

2023 yılında sağlık turisti sayısının 1,4 milyon sağlık turizmi gelirinin ise 2,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Alagöz, “Son yıllardaki artış oranları göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılında 2 milyon sağlık turisti ile 3 milyar dolar sağlık turizmi geliri öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Almanya’da yaşamakta olan Türklerin tedavileri için büyük ölçüde Türkiye’deki sağlık tesislerini tercih ettiklerini kaydeden Alagöz, “Avrupa’da Polonya ve Macaristan ile fiyatlarımız benzer düzeyde bulunmaktadır.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere göre sağlık hizmeti bedellerimiz düşük olmaktadır. Kalite olarak Avrupa’da alınabilecek tüm tedaviler ülkemizde en üst kalitede verilebilmektedir. Sağlık tesislerimizde tüm branşlar için kalifiye hekim ile hastalığın tanı ve tedavisine yönelik olarak teknik ekipmanlar bulmaktadır” diye konuştu.

En çok Almanya, İngiltere ve Rusya’dan geliyorlar

Alagöz, Türkiye’ye en çok hastanın geldiği ülkelerin Almanya, İngiltere, Rusya, Suriye, Afganistan, BAE, Libya, Türkmenistan ve Özbekistan olduğunu kaydederken, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşların ise kadın hastalıkları, göz, göğüs, genel cerrahi, iç hastalıklar, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi onkoloji, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, üroloji, saç sorunları ve ekimi alanlarında gerçekleştiğini söyledi.