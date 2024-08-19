Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 1,39 arttı
2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,39 artan, reel olarak ise yüzde 1,78 oranında azalan Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 44,67 arttı, reel olarak ise yüzde 10,58 azaldı.
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REIDIN'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 6,05, reel olarak ise yüzde 2,74 oranında artan Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 80,76, reel olarak ise yüzde 11,73 arttı.