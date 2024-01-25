Türkiye’de 3,5 milyon NEET genç kadın var

Özlem SARSIN

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Kurucu Başkanı ve Serter Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Türkiye’de 3,5 milyon NEET genç kadın olduğunu söyleyerek, ne istihdamda ne eğitimde yer alamayan genç kadınların iş dünyasına kazandırılması ve onlara bir gelecek sağlanması gerektiğini söyledi.

GİFED’in İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı NEET Genç Kadınlar Projesi kapsamında pek çok sorun tespit edildiğini, hazırlayacakları rapor ile genç kadınların yaşadığı sorunları ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını ve bir yol haritası oluşturulması için çalışacaklarını ifade eden Serter, yapılan çalışmalar konusunda şu bilgileri verdi: “Türkiye’de 5 milyon civarında ne istihdamda ne de eğitimde yer alamayan 5 milyon NEET genci var.

Bunların 3,5 milyonu genç kadınlarımızdan oluşuyor. Bu gerçekten yola çıkarak genç kadınlarımızın içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin başlaması için İçişleri Bakanlığı’ndan bu projeyi istedik. 1 yıl boyunca 8 şehrimizde bu projeyi yürüttük. 19-29 yaş arası genç kadınlarımıza ulaştık. Onlara hem iş konusundaki haklarını hem de hak temelli diğer eğitimleri vermek istedik” dedi.

NEET sayısını yüzde 20 azaltmak hedefleniyor

Çalışmalara başlamalarının akabinde projeye; 9 Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Konak Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de paydaş olduğunu belirten Serter “İlk adım olarak önce gençlerimize eğitim verecek olan eğitimcinin eğitilmesi ile yola çıktık. Her derneğimizden 3 iş kadını geldiler ve İzmir’de 1 hafta boyunca eğitimler aldılar. Her biri kendi şehrinde 50 kadına ulaşarak eğitimler verdi. Topladığımız veriler ışığında NEET gençlerimiz için bir rapor hazırlama sürecindeyiz. Neden NEET oldular, neden istihdama erişemediler?

Ve ileride bu gençlerimize ne olacak? şeklinde bir çalışma yaptık” dedi. Özellikle genç kadınların durumları üzerine odaklandıklarını belirten Serter, “Genç kadınlarımızın NEET olma sebeplerinden biri de onları ev işçisi olarak görmek. Ailelerde ‘Ne istihdamdasın ne eğitimdesin, madem öyle evi çekip çevirme görevi senin görevin’ mantığı var.

GİFED olarak politikalar üreterek hükümetin uygulayacağı politikalara etki edebilmeyi ve bir yol haritası oluşturabilmeyi hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da bu konuda çalışmaları var ve 2 yıl içinde NEET sayısını yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Biz de bu yolda bakanlıklarımız ile birlikte yürümeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Melek Yatırımcı Komisyonu oluşturduk”

GİFED’in NEET Projesi’nin yanı sıra Melek Yatırımcı Komisyonu oluşturduğunu da söyleyen Serter, finansa ulaşamayan, ulaşmakta zorlanan girişimci kadınları rol model alabileceği iş kadınları ile bir araya getirmeyi amaçladıklarını da ifade etti.

Serter, “Melek Yatırımcılar Komisyonu kurduk. Bunun datasını oluşturmaya başlıyoruz ve genç girişimcilerin projelerini melek yatırımcılarla buluşturacağız. Komisyon en kısa zamanda projelerini hayata geçirmeye başlayacak. Kadınlarımızın finansa ve pazara ulaşması en büyük sorunlardan biri. Onlara pazarı açmak, tedarik zincirlerine dahil etmek çok önemli” dedi.

Türkiye’nin İLO 190 sözleşmesine de dahil olması gerektiğini düşünen Serter, “Kadınları yenilikçi ekonomilere nasıl dahil edebiliriz, kadın yoksulluğunu nasıl ortadan kaldırabiliriz, kadınları iş dünyasında şiddetten nasıl koruyabiliriz gibi pek çok konuya odaklandık. Bu kapsamda İLO 190 Sözleşmesi’ne Türkiye’nin girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizde erkeklerin zihinsel dönüşümünün bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Kadına yönetebilme özgürlüğünü, imkânını, o eşit fırsatın sunulması gerekiyor” diye konuştu.

NEET Projesi Nedir?

Mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen NEET, kapsamlı, bütüncül ve aktif işgücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını artırmayı hedefleyen bir projedir.