Türkiye’de katma değerli gıda üretimi için ‘stratejik’ iş birliği

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dünyanın önde gelen gıda üreticisi Bunge, ŞMS Kopuz Gıda ile stratejik iş birliğine gitti. Türkiye’de ŞMS Kopuz Gıda ile endüstriyel gıda üretimi alanında exclusive distribütörlük anlaşması imzalayan Bunge, ayrıca Türkiye’deki inovasyon merkezi Creative Stüdyo’nun da çalışmalarına da start verdi.

Bunge Asya Başkan Yardımcısı Paul Ayton ve ŞMS Kopuz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz toplantıda anlaşmanın detayları hakkında bilgi verildi. Bunge’nin 40'tan fazla ülkede 300'den fazla işletmesi ve 23 binden fazla çalışanı ile küresel gıda sisteminin en önemli oyuncu olduğunu ifade eden Bunge Asya Başkan Yardımcısı Paul Ayton, 200 yılı aşkın tecrübesiyle Çin’den, Kanada’ya, Brezilya’dan, Yeni Zelanda’ya dünyanın dört bir yanında yağlı tohum işleme, bitkisel yağ ve protein tedarikinde önde geldiklerini söyledi.

Ayton, gıda, yem ve yenilenebilir enerji sektörleri için de yüksek kalitedeki ürünleri dünya piyasalarına sunduklarını aktardı. Şirket olarak Ar-Ge ve inovasyon odaklı yatırımları odağında küresel gıda güvenliğinin korunması yattığını bildiren Ayton, bu konuda global bilgi ve tecrübelerini Türk üreticilerle paylaşmak, onların reçetelerini hem daha sağlıklı hem de daha sürdürülebilir katma değeri yüksek ürünlerle geliştirmek amacıyla inovasyon merkezi olan “Creative Studio”yu kurduklarını aktardı.

Söz konusu merkezin Bunge’nin Avrupa’daki ilk globalde ise 21 inovasyon merkezi olduğunu kaydeden, Ayton, ‘’Bu merkezler sürekli olarak birlikte çalışıyor, trendleri ve iyi uygulamaları birbirleri ile paylaşıyorlar. Bu anlayışımız sayesinde yeni ürün gelişimi çalışmalarımız sonuçlar veriyor. Her yıl 200 farklı gıda ve gıda bileşeni geliştiriyoruz. Creative Studio, Bunge'nin sürdürülebilir gıda sistemlerine ve inovasyona olan bağlılığımızın bir göstergesi.

Merkezde, gıda ve gıda bileşenleri geliştirmeye odaklı atölye çalışmaları, ürün geliştirme ve deneme faaliyetleri yürütülecek. İş ortaklarının da dahil olacağı bu çalışmalarla, çağımızın gıda ve beslenmeyle ilgili en önemli sorunlarına çözümler üretilmesini hedefliyoruz. Sadece sertifikalandırılmış tedarikçilerle çalışıyoruz ŞMS Kopuz partnerliğimiz Türkiye’deki işimiz için çok önemli bir nokta” dedi.

"Enflasyonla mücadeleyi üreterek indirmemiz lazım"

ŞMS Kopuz Gıda’nın dünya genelinde birçok ülkedeki hammadde üreticileri ile nihai üreticileri bir araya getiren stratejik bir köprü haline geldiğini belirten ŞMS Kopuz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, son 10 yılda küresel ekonomi ve gıda sektörü için fırtınalı bir dönem yaşandığını ifade etti.

Pandeminin gıda sektöründeki krizi zirveye taşıdığına vurgu yapan Kopuz, ‘’Savaşlar, arz zorlukları, artan enerji, lojistik ve işgücü maliyetleri de sürdürülebilir üretimin önündeki en büyük zorluklar olmaya devam ediyor. Bünge ve ŞMS Kopuz iş birliğini Türkiye gıda ve içecek sanayine önemli bir katkı sağlayacak. Katma değeri yüksek ürünler, rekabetçi, inovasyona dayalı bir büyüme hedefimiz var.

Bu iş birliği ile Türkiye'ye kazanacak. Çünkü dünyanın en stratejik sektörlerinden biri gıda ve içecek sektörü yer alıyor. Türkiye'de enflasyonla olan mücadele var. Sadece sıkılaştırılmış para politika kavramıyla enflasyonu indiremeyiz. Biz üreterek, ürettiğimizi tarladan sofraya ulaştırmamız lazım. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, enflasyonla mücadelesi üretmek ve ürettiğimizi daha çok pazarlara satmak lazım’’ dedi.