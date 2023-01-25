Türkiye’de yeni nesil, aktif işveren sendikacılığı başlıyor

Ülkemizin ilk işveren sendikalarından TÜGİS, 62. kuruluş yıldönümünü “yeni nesil, aktif işveren sendikacılığı” anlayışıyla kutluyor. TÜGİS, bu kapsamda sendikal faaliyetlerinin yanı sıra temelini; “çalışmalarının merkezinde yer alan sürdürülebilirlik politikasının”, “çalışanların gelişimine öncülük eden projelerinin” ve “sektördeki bilgi kirliliğinin önüne geçerek gıdada doğru bilginin adresi haline gelmenin” oluşturduğu yeni nesil sendikacılık anlayışıyla örnek çalışmalara imza atacak.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaan Sidar, faaliyetlerine 1961’de başlayan sendikanın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) kurucu üyelerinden olduğunu anımsattı. TÜGİS’in 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun verdiği yetki gereğince toplu iş sözleşmeleri dönemlerinde üyelerine sunduğu desteklerle çalışma hayatındaki barış ortamının devamlılığı için çalıştığını vurgulayan Sidar, Türk gıda sanayi ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet seviyesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Gıda sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Sidar, hem sektör hem de çalışma hayatıyla ilgili ülke menfaatlerini ön plana çıkararak, yapıcı bir rol üstlendiklerine dikkat çekti.

Yarım asrı aşan yolculuk…

Küreselleşen ekonomi ve gelişen teknolojiler ışığında tüm dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiğini anımsatan Sidar, “Dönüşümün etkileyici hızının farkında olan köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak; geleneksel sendikacılık anlayışının sektörün sorunlarının çözümünde ve üyelerin sesini duyurma noktasında bazen yetersiz kaldığını görüyoruz. İşçi, işveren, üye ve sendika arasındaki diyaloğun daha fazla önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bu bağlamda TÜGİS olarak; 62 yıldır süren yolculuğumuzu; Türk gıda sektörünün yeni nesil, aktif işveren birliği anlayışıyla taçlandırıyoruz. Bu yeni yaklaşımla adeta bambaşka bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu bağlamda mevcut faaliyetlerimizle birlikte sürdürülebilirlik politikalarımızla sektöre yön vereceğiz. Üyelerimizin daha fazla yanında olacağız ve çalışanların gelişimi için projeler geliştireceğiz. Sektördeki bilgi kirliliğinin önüne geçmek için çalışacağız. Toplu iş sözleşmeleri sürecindeki faaliyetlerimizle çalışma hayatındaki barış ortamına yönelik desteklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.



Dinleyen, çözüm, üreten, kapsayıcı, bilimsel sendika

Yeni dönemde hayata geçirecekleri çalışmalara da değinen Sidar, “Gıda sektöründe dinleyen, çözüm üreten bir işveren birliği olarak; daha kapsayıcı çalışmalara imza atacağız. Sürdürülebilirlik politikamızla şekillenen tüm faaliyetlerimiz, çalışanların gelişimine öncülük eden projelerimiz yine gündemimizde yer alacak” dedi.

“İş birliklerimizi artıracağız”

“Halk sağlığını tehdit eden, sektörü de olumsuz etkileyen gıda odaklı yanlış bilgilerin önüne geçerek, bilimsel verilere dayanan araştırmaları kamuoyu ile paylaşacağız.” açıklamasını yapan Sidar, “Sektöre ilişkin tüm doğruları bilimin ışığında anlatacağız. Kamuoyu doğru bilgiye TÜGİS ile ulaşacak. Sektördeki bilgi kirliliğine karşı sürdürülebilir bir mücadelenin benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda çeşitli sivil toplum örgütleri ve bilim çevreleriyle olan iş birliklerimizi artıracağız” diye konuştu.

Üyelerinin gündemini yakından takip edecek

Sektörün sorunlarına ilişkin seminerler düzenleyeceklerini belirten Sidar, bu sorunlarla ilgili yaptıkları araştırma ve raporları kamuoyu ile paylaşacaklarını anlattı. “Üyelerimizin sorunlarına ilişkin geliştireceğimiz çözüm önerileriyle sektörün gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan Sidar, yeni dönemde TÜGİS’in üyelerinin gündemini daha yakından takip edeceğini vurguladı.