TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş: Mısır ithalatı, yem fiyatını stabil tutar

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ticaret Bakanlığı, mısır üretimi için arz güvenliği ve fiyat artış riskini önlemek için ithalatta 30 Haziran’a kadar geçerli 1 milyon tonu aşmayacak şekilde yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açtı. Türkiye’de mısır üretiminin yaklaşık 9 milyon ton civarında olduğunu ve 2 ile 3 milyon ton civarında da ithal edildiğini kaydeden Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, geçen yıl 1 milyon ton için ithalat yapıldığın 1 milyon ton için de yeni bir tarife açıldığını söyledi.

Mısırda sezonun eylül ayından eylül ayına olduğunu aktaran Karakuş, bu yıl eylül sonundan açığın aşağı yukarı 2 milyon ton civarında olduğunu belirtti. Söz konusu açık miktarının TMO tarafından şu anda tamamlamak için 1 milyon ton mısır ithalat iznini verdiğini ifade eden Karakuş, “Mısırı yemlerde önemli bir yer tutar.

Özellikle kanatlı hayvan yemlerinde yüzde 50 ile yüzde 40 civarında kullanılan stratejik bir ürün. Mısır fiyatı yükselince, alternatifi olan diğer ürünlerin de fiyatı artıyor. Bunu önlemek için mısır fiyatlarının dengede tutulması lazım. Bu adım doğru ve stratejik bir adımdı” dedi.

Mısır fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 15 arttı

Yılbaşından bu yana mısırın ton fiyatı 9 bin 500 liradan 10 bin 500 liraya yükseldiğini aktaran Karakuş, mısır fiyatının yüzde 15 civarında artış olduğunu ve bununda yem fiyatlarının yukarı gitmesinde etkili olduğunu vurguladı. Mısırın daha ziyade kanatlı hayvan yemlerinde kullanıldığına dikkat çeken Karakuş, bunun da et, süt, yumurta, tavuk gibi fiyatlarını etkilediğini iletti. Genel olarak hayvansal ürün fiyatların artmasından dolaylı olarak etki ettiğine dikkat çeken Karakuş, “Bu karar yerinde, zamanında, oran olarak makul ve istenen bir miktarda yer alıyor.

Sektör olarak verilen kararda bizim de etkimiz var. Bu tarife ve kontenjanları daha önce hep devlet tarafından kullanılırdı. Şimdi özel sektör açıyor ve uygun fiyatlarda mal alabiliyoruz. Dolayısıyla ben bu kararı destekliyorum. Bu ithalat miktarı fiyatları stabil tutar. Yem fiyatlarının artışının önüne geçer.