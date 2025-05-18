Türkiye’nin mücevherden sonra en değerli sektörü: Deri

Antalya'da kapılarını 14. kez açan Leather&Fur Fashion Show Fuarı, Türk deri ve kürk sektörünü dünya vitrinine taşıdı. ABD'den Fransa'ya 20'den fazla ülkeden 1.500'ün üzerinde alıcının ağırlandığı fuarda, dünyaca ünlü markaların temsilcileri Türk üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Deri ve kürk sektörünün ise 150 doların üzerinde kilogram başı ihracat birim fiyatıyla Türkiye'de faaliyet gösteren 26 sektör arasında mücevherden sonra en yüksek kilogram birim fiyatına sahip ikinci sektör olduğuna vurgu yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, sektörün küresel payının yüzde 5'i aştığını söyledi. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül de Türk deri üreticilerinin güçlü tasarım dili ve hızlı teslimatıyla küresel pazarda öne çıktığını belirtti. Amerika'nın yeni hedef pazarlar arasında yer aldığını belirten Sarıgül, fuar boyunca yapılan ikili iş görüşmeleriyle katma değerli iş birliklerinin temellerinin atıldığını söyledi.





Deri sektöründeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarların temsilcileriyle bir araya getiren ve Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Leather&Fur Fashion Show Fuarı kapılarını açtı. 18-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenen fuarda deri ve kürk modasının önde gelen yerli üreticileri, dünyanın dört bir yanından gelen satın almacılarla buluştu. 14'üncü kez düzenlenen fuar kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın desteği İDMİB organizasyonu ve TDKD iş birliğinde düzenlenen alım heyeti organizasyonuna ABD, Kanada ve Kolombiya'dan 16 firma ve 27 yabancı alıcı katılım gösterdi. Dünyaca ünlü markaların temsilcilerinin katıldığı organizasyon kapsamında yerli üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

İlk 4 ayda 502 milyon dolarlık ihracat

Düzenlenen fuarın ve alım heyeti organizasyonunun sektör için çok kıymeti olduğunu ifade eden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, deri ve deri mamulleri sektörünün katma değerli ihracat hedefi için çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekti. Deri ve deri mamulleri sektörünün 2024 yılını 1,5 milyar dolarlık ihracatla kapattığını hatırlatan Güven Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023'e göre 2024 ihracatımız yüzde 17,9 azaldı. 2025 Ocak-Nisan döneminde de ihracatımızda bir öndeki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 gerileme yaşandı. İhracatımız 502 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 4 ayda deri ve kürk konfeksiyon ihracatımızda ise yüzde 43,6'lık artış görüldü. İlk 4 ay ihracatı 45 milyon dolara yaklaştı" dedi.

Sektörün aldığı pay yüzde 5'i aştı

Deri ve deri mamulleri sektörünün 2024 yılında kilogram başına 11,82 dolarlık ortalama birim fiyatıyla Türkiye'de faaliyet gösteren 26 sektör arasında en yüksek kilogram birim fiyatına sahip dördüncü sektör olduğunu kaydeden Güven Karaca, deri ve kürk giyim sektörünün ise 150 doların üzerinde kilogram başı ihracat birim fiyatıyla Türkiye'de faaliyet gösteren 26 sektör arasında mücevherden sonra en yüksek kilogram birim fiyatına sahip ikinci sektör olduğuna dikkat çekti. Karaca, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın henüz yüzde 1 seviyelerinde olduğunu, deri ve deri konfeksiyon sektörlerinin küresel payının ise yüzde 5'i aştığını söyledi. Bir başka güzel verinin ABD ihracatında görüldüğünü dile getiren Güven Karaca, "Birçok sektörün hedefinde bugünlerde ABD var. Ancak deri ve kürk sektörümüzün ana pazarı ABD oldu. 2024'te ABD'ye yapılan ihracat ilk sıradaydı. Aslında yüzde 43 ortalama ile Avrupa Birliği birinci sıradayken, deri konfeksiyon sektörümüz Amerika'yı birinci sıraya taşıdı" dedi.

100 milyon dolarlık fuar

Türk deri sektörünün yüksek kalite, güçlü tasarım dili ve hızlı teslimat kabiliyeti ile küresel pazarda rakiplerinden ayrıştığını belirten TDKD Başkanı Cengiz Sarıgül, Antalya Leather&Fur Fashion Show Fuarı'nın, yalnızca ticari değil, kültürel bağların güçlendiği bir moda buluşması olduğunu söyledi. Fuarın her geçen yıl üstüne koyarak devam ettiğini kaydeden Sarıgül, fuarda 100 milyon dolarlık bir ticaret hacminin oluşmasını beklediklerini kaydetti. Sarıgül, "Bu önemli etkinliğimizin daha önce Birliğimizin imkanları çerçevesinde desteklenirken Ticaret Bakanlığımızın çok değerli katkıları ile potansiyelini en üst seviyeye çıkaracağına gönülden inanıyoruz. Sektörümüze yeni pazarlar kazandırmayı ve kalıcı ticari ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Deri sektörü yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda Türkiye'nin prestijli ihracat kalemlerinden biridir. Küresel gerginliklere ve Avrupa'daki ekonomik yavaşlamaya rağmen Türk deri sektörü hâlâ dünya modasında önemli bir yere sahip. Deri ve kürk alanında tasarım ve tedarik gücüyle Amerika başta olmak üzere alternatif pazarlara açılım stratejileri geliştiriliyor. Ana pazarlarımız Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın soğuk bölgeleri. Ancak bu bölgelerdeki yavaşlama nedeniyle Amerika pazarı öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. TDKD'nin stratejik vizyonu doğrultusunda, alternatif pazarlardaki büyüme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Katma değerli iş birlikleri

Fuara 20'nin üzerinde ülkeden 1.500'ün üzerinde alıcı geldiğini söyleyen Sarıgül, Antalya'nın, deri sektörü için adeta bir buluşma merkezi haline geldiğini ifade etti. Sarıgül, "Trendler burada belirleniyor, bütün dünyaya buradan ürün gidiyor. Antalya Leather&Fur Fashion Show Fuarı ile de ihracat potansiyelimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Fuarımız doğrudan ticaret bağlantılarının kurulduğu ve katma değerli iş birliklerinin doğduğu özel bir platform olma özelliği taşıyor. Fuar kapsamında, farklı ülkelerden gelen nitelikli satın almacılar, zincir mağaza temsilcileri ve butik sahipleriyle Türk üreticiler arasında yüzlerce ikili iş görüşmesi gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, deri konfeksiyonda tasarım, kalite ve sürdürülebilir üretim açısından Türk üreticilerinin geldiği noktayı yakından görme imkanı buldu. Bu da gelecekte yapılacak birlikteliklerin önünü açıyor" ifadelerini kullandı.