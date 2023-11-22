TürkTraktör, çevre dostu teknolojilere odaklanıyor

Üretimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23, ihracatta yüzde 11 ve toplam satışta yüzde 23 artış gerçekleştiren TürkTraktör, üçüncü çeyreği 6 milyar 296 milyon TL net kârla tamamlarken aynı dönemdeki faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı sırasıyla yüzde 23.7 ve yüzde 24.5 oldu. Şirketin toplam cirosu ise 32 milyar 416 milyon TL seviyesine ulaştı.

“17 yıldır pazarın lideriyiz”

TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, “Türkiye traktör pazarındaki liderliğimizi aralıksız 17’nci yıla taşıdığımız 2023 yılında üretim, ihracat ve toplam satış adetlerimizdeki artışlar, Türk tarımını geleceğe hazırlamak için ortaya koyduğumuz çabanın en somut göstergesi.

Önem verdiğimiz konuların başında gelen sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında çevre dostu Faz 5 emisyon seviyesine sahip traktörlerin geliştirilmesi ve tesislerimizde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yılsonuna emin adımlarla ilerlerken ortaya koydukları büyük emek için TürkT raktör çalışanlarına, ürünlerimizi tercih eden müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

New Holland pazarda ilk sırada

TürkTraktör, 2023 yılının ilk dokuz ayında 38 bin 215 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. Şirket yurt içi pazara 25 bin 289 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 13 bin 902 adede ulaştı. Eylül ayı sonu TÜİK verilerine göre Türkiye traktör pazarında yüzde 43 payı olan TürkTraktör, New Holland markasıyla liderliğini sürdürüyor.

TürkTraktör’ün premium markası Case IH ise pazarda dördüncü sırada yer alıyor. Geniş traktör ürün gamının yanı sıra New Holland T4B, T3S, T5 Bluemaster ile yeni Case IH Puma CVX AFSC, Case IH Puma 260 ve Case IH Farmall X serisinde ürünleri bulunan TürkTraktör, hassas tarım ürünleri ve tarımsal ekipmanlarını da çiftçilerin hizmetine sunuyor.

Hassas tarım ürünleri ile sunuyor

Hassas tarım sistemleri, mevcut tarım arazisinde daha fazla ürün yetiştirilmesi, ilaç, gübre, tohum ve yakıt gibi girdilerin ideal seviyede kullanılması, bakım faaliyetleri sırasında oluşan bitki ezilmelerini azaltarak verimliliği artırmak gibi önemli avantajlara sahip. TürkTraktör, hassas tarım ürün gamında yer alan “Otomatik Dümenleme Sistemleri, Akış ve Uygulama Kontrol Sistemlerine ek olarak, yerli olarak geliştirilen filo ve traktör takip sistemi TTConnect ve akıllı yönlendirme sistemi TTGuide ürünlerine de sahip.

Filo ve traktör takip sistemi geliştirdi

TürkTraktör; yeni nesil emisyon seviyesine sahip Case IH traktörler ile uyumlu olarak çalışacak, yerli filo ve traktör takip sistemi TTConnect’i çiftçilerin hizmetine sunuyor. Web veya mobil cihazlardan kolayca erişilebilecek TTConnect sayesinde traktörlerin anlık ve geçmiş konum bilgisi, rota takibi, traktörden alınan teknik verilerin takibi ve detaylı raporlar sayesinde geçmişe dönük çalışmaların planlaması yapılabiliyor.