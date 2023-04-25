TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta uçak parçaları üretecek

Bozdoğan, "Yaklaşık 1 milyar liralık bütçeyle buraya önce uçak parçaları üreten bir tesis kurulmasına, burada ilk etapta 100-200 kişilik, daha sonra da 500 kişiye kadar giden bir istihdamın oluşturulmasına çalışacağız. Önce uçak parçalarıyla başlayan, daha sonra uçakların parçalarının birleştirilip komponent (bileşen) haline getirilmesine kadar gidebilen bir süreçte burada bu tesisin oluşturulmasına karar verildi" diye konuştu.

İstihdam için meslek yüksekokulu açılacak

Bozdoğan, söz konusu tesis ve benzeri tesislerde istihdam edilmek üzere Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde bir meslek yüksekokulu açılacağını vurguladı. Yapılan çalışmaların ardından KMTSO tarafından birkaç farklı yer gösterildiğini, teknik ve fiziki olarak Türkoğlu ilçesinin uygun görüldüğünü anlatan Bozdoğan, söz konusu alanda birkaç ay içerisinde üretim tesisinin kurulumunun gerçekleşeceğini dile getirdi.

Bozdoğan, Ankara'da tasarlanan parçaların kurulacak tesiste üretileceğini, sonrasında birleştirilip TIR’larla veya uçaklarla gönderileceği Başkent'te gövde imalatlarının yapılacağını söyledi. Bölgeye kurulması planlan tesisin 7-8 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağını belirten Bozdoğan, bu noktada çalışmaların hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.