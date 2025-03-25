“Ucuz baklavacılar arttı köklü firmalar kapanıyor”
Bayram yaklaşırken fiyatı en çok artan ürünlerden baklavadaki son durumu İmam Çağdaş Baklava ve Kebap Restoran’ın sahibi Burhan Çağdaş’a sorduk. Artan maliyetlerin işini hakkıyla yapan baklavacıları zorladığını anlatan Çağdaş, buna rağmen bayramda zam yapmayacaklarını söyledi.
Güneş DOĞDU SOYLU
138 yıllık geçmişiyle dördüncü ve beşinci kuşağın birlikte çalıştığı gastronomi alanında bir marka haline gelmeyi başarmış İmam Çağdaş Baklava ve Kebap Restoran’ın sahibi Burhan Çağdaş Ramazan Bayramı öncesi DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye’deki son gelişmeler sonrası doların artmasıyla baklavalık boz fıstığın kilosunun 1400-1440 liradan geçen hafta itibariyle 1500-1575 lirayı yükseldiğine dikkat çeken Çağdaş, bu artışa rağmen bayramda baklavaya zam yapmayı düşünmediklerini söyledi.
Burhan Çağdaş, Türkiye’de hayat pahalılığının her alanda olduğunu ama baklava gibi bazı sektörlere, markalara ve kişilere daha fazla yüklenildiğini ifade ederek yarım kilo, bir kilo baklava alan müşteri sayılarının son yıllarda iyice azalmasından dolayı çok mutsuz olduklarını çünkü bu müşteri kitlesinin firmalarının bereketi anlamına geldiğini aktardı.
Gaziantep’te ve Türkiye’de ucuz baklava satan firmaların çoğaldığını aktaran Çağdaş, buna karşılık köklü ve kaliteden taviz vermeyen baklavacıların artan maliyetlerden kapanmaya başladığını belirtti.
“Son gelişmelerle maliyetlerimiz arttı”
AB’den ilk coğrafi işaret tescili olan Gaziantep baklavasının kilosunun 1200 liradan başladığını ifade eden Çağdaş, “Baklavalık fıstığın kilosu 1400-1440 lira arası idi. Ülkemizdeki son siyasi gelişmeler sonrası dolar yükselince fıstığın kilosu 1500 lirayı buldu.
Artı maliyet ile bir kilo fıstık 1575 liraya geliyor. Bayram ertesi 1600 lirayı da geçeceği konuşuluyor. Biz artan maliyetlerimize rağmen fiyatlarımızı bayram öncesi artırmayı düşünmüyoruz. İran’da bir ton fıstık ortalama 20 bin dolar, Amerika’da 22 bin dolar, Suriye’de 24 bin dolar, Türkiye’de ise 40-42 bin dolar. Geçen yıl Antep fıstığı üretiminde tarihi rekor kırıldı.
Ama fiyatlar istenilen oranlarda düşmedi. Biz başka ülkelerden fıstık getirmeyi düşünmeyiz çünkü Antep fıstığının kalitesine en yakın İran fıstığı var onu bile tercih etmeyiz ki kaliteden taviz vermemek için. Fıstığın yanı sıra baklavacılıkta işçilik çok büyük bir maliyet kalemi. Yine kullandığımız yağ ve un maliyetleri sürekli artıyor. Baklavacılıktaki maliyetler konuşulmuyor, herkes baklavacıların ne kadar çok para kazandığını konuşuyor” dedi.
“Gaziantep baklavasının yüzde 80’ini yurt dışına gönderiliyor”
Gaziantep’te üretilen baklavanın yüzde 80’inin yurt dışına gönderildiğini belirten Çağdaş, “Gaziantep’te günlük talebe göre değişken olmakla birlikte 2 ton ve 5 ton arasında üretim gerçekleştiriliyor. Baklava sektörünün bu kadar büyümesinin nedeni ulaşım imkânlarının iyileşmesi ile oldu.
Özellikle 1980’li yıllardan sonra büyüme lojistik sektörünün ülkemizde bu kadar gelişmesi ile mümkün oldu. Biz 24 saatte Newyork’a, 26 saatte Miami’ye, 12 saatte Dubai’ye teslimat sağlıyoruz. Pandemi döneminde baklavacılık sektörü altın dönemini yaşadı. İşyerlerimizin kapalı olmasına rağmen müthiş işler yapıldı. Bu lojistik sektörünün ülkemizdeki başarısı sayesindedir” ifadelerini kullandı.
“Gaziantep, turizm gelirlerimizin artmasına katkı sunuyor”
Gaziantep’in dünyada gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler” ağına ilk giren kent olduğunu, Türkiye’nin gastronomi alanında gelişmesine çok büyük katkı sunduğunu anlatan Burhan Çağdaş, “Gaziantep’in gastronomi alanındaki çeşitliliği ve zenginliğiyle ülkemizin İstanbul, Antalya ve İzmir’den sonra turizm pastasını büyütecek önemli bir kent olduğunu düşünüyorum.
Gaziantep, dünyada gastronomi alanındaki zenginliğini katma değere dönüştürerek ülkemizin ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Gaziantep diğer kentlere de gastronomideki atağı ile örnek oldu ve ülkemizin gastronomi alanındaki gelişmesine ve büyümesine önemli katkı sundu.
Son yıllarda Gaziantep’in adı yeme içme sektöründeki fiyat artışları ile gündeme geliyor. Ben bu konuların Gaziantep’in imajına zarar verdiğini düşünüyorum. Bu fiyat artışları ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel olarak yansıyor. Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Adana kentlerinin kebap başta olmak üzere yeme içme ortalamasını aldığınızda fiyat artışlarının sadece Gaziantep’te olmadığını görürsünüz.
Porsiyon gramajları incelendiğinde Gaziantep’in diğer kentlere göre daha fazla ürün kullanımı olduğu görülür. Ülkemiz dünyanın en pahalı etini tüketen ülkeler arasında. Bunları tartışmakta çok doğru değil. Serbest piyasa sonuçta. Bu tarz tartışmaların kentimizin yapısına zarar verdiğini düşünüyorum. Gaziantep esnafının cömertliği, misafirperverliği bir başkadır. Bugün Gaziantep’in geldiği noktada esnafının önemli bir yeri etkisi vardır” dedi.
Nusr-Et, İmam Çağdaş’ın baklavalarını dünyaya sunuyor
Gaziantep’te üretilen baklavanın yaklaşık yüzde 80’nin yurt dışına gönderildiğini aktaran Burhan Çağdaş, İmam Çağdaş olarak kendilerinin dünyanın önemli ülkelerinde restoranları olan Nusr-Et ile çalışmaya devam ettikleri ve bu nedenle yurt dışında tanınırlıklarının çok iyi olduğunu savundu. Burhan Çağdaş, “Nusr-Et’in baklavalarını İmam Çağdaş olarak biz veriyoruz. Nusr-Et, Amerika’da Miami, Las Vegas ve Newyork gibi önemli bölgelerde faaliyet gösteriyor.
Bizim de ürünlerimiz buralarda sunuluyor. Nusr- Et ayrıca Dubai’de çok iyi, son dönem Yunanistan’da Mikonos‘ta çok iyi gidiyor. Yine BAE’de Abu Daabi' de çok güzel gidiyor faaliyetleri. Son olarak Milano’ya şube açıyorlar. Nusr- Et’in dünyada şubeleşmesi ülkemizin ekonomisine önemli katkı sunmaktadır” dedi.
''İşini iyi yapmak isteyen baklava sektörünün çınarları batıyor"
Baklavacılık sektöründe artan maliyetlerden dolayı son 3 yıldır sıkıntı yaşandığını bundan dolayı sektörün asırlık çınarlarının teker teker kapandığına dikkat çeken Burhan Çağdaş, “Baklava sektöründe büyük işletmeler arasında bir tane yeni şube açan yok sayılır.
Makineleşmeyen, birinci sınıf malzeme kullanan ve kaliteden taviz vermeyen asırlık firmalar kapanmaya başladı. Bu firmalar arasında 100 yıllık geçmişi olan Halit Güllü, 90 yıllık geçmişi olan Burhan İnal, 70-75 yıllık geçmişi olan Çavuşoğlu kapanan önemli markalarımız. Ve maalesef üzülerek bu kapanmaların devam edeceğini düşünüyorum. Gaziantep’te baklavacı sayısı artıyor ama ucuz baklava satan firma sayısı artıyor. Tabii bunu eleştirmemizde söz konusu değil. Arz talep dengesi sonuçta.
Son yıllarda yarım kilo, bir kilo baklava alan taban kitlenin ciddi derece azaldığını görüyoruz ve buna çok üzülüyorum. Bu müşteri kitlesi bizler için çok önemlidir. Çünkü bu kitle bizim işletmelerimizin bereketi dediğimiz kitledir. Baklava fiyatlarının yüksek olduğunu kabul ediyorum. Bir kilo baklava çoğu insanımızın bir günlük kazancı, bunu baklavaya haliyle veremiyor. Ama ülkemizin gerçekleri maalesef bu artışlar. Enflasyon ülkemizin en büyük sorunu” diye konuştu.