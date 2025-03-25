“Ucuz baklavacılar arttı köklü firmalar kapanıyor”

Güneş DOĞDU SOYLU

138 yıllık geçmişiyle dördün­cü ve beşinci kuşağın birlik­te çalıştığı gastronomi ala­nında bir marka haline gelmeyi başarmış İmam Çağdaş Baklava ve Kebap Restoran’ın sahibi Bur­han Çağdaş Ramazan Bayramı öncesi DÜNYA’ya özel açıklama­larda bulundu.

Türkiye’deki son gelişmeler sonrası doların artma­sıyla baklavalık boz fıstığın kilo­sunun 1400-1440 liradan geçen hafta itibariyle 1500-1575 lirayı yükseldiğine dikkat çeken Çağ­daş, bu artışa rağmen bayramda baklavaya zam yapmayı düşün­mediklerini söyledi.

Burhan Çağdaş, Türkiye’de ha­yat pahalılığının her alanda oldu­ğunu ama baklava gibi bazı sek­törlere, markalara ve kişilere daha fazla yüklenildiğini ifade ederek yarım kilo, bir kilo baklava alan müşteri sayılarının son yıllar­da iyice azalmasından dolayı çok mutsuz olduklarını çünkü bu müş­teri kitlesinin firmalarının bere­keti anlamına geldiğini aktardı.

Gaziantep’te ve Türkiye’de ucuz baklava satan firmaların çoğal­dığını aktaran Çağdaş, buna karşılık köklü ve kaliteden taviz vermeyen baklava­cıların artan maliyet­lerden kapanmaya baş­ladığını belirtti.

“Son gelişmelerle maliyetlerimiz arttı”

AB’den ilk coğrafi işaret tescili olan Ga­ziantep baklavasının kilosunun 1200 liradan başladığını ifade eden Çağdaş, “Baklavalık fıs­tığın kilosu 1400-1440 lira arası idi. Ülkemiz­deki son siyasi gelişmeler sonra­sı dolar yükselince fıstığın kilosu 1500 lirayı buldu.

Artı maliyet ile bir kilo fıstık 1575 liraya geliyor. Bayram ertesi 1600 lirayı da geçe­ceği konuşuluyor. Biz artan mali­yetlerimize rağmen fiyatlarımızı bayram öncesi artırmayı düşün­müyoruz. İran’da bir ton fıstık or­talama 20 bin dolar, Amerika’da 22 bin dolar, Suriye’de 24 bin do­lar, Türkiye’de ise 40-42 bin dolar. Geçen yıl Antep fıstığı üretimin­de tarihi rekor kırıldı.

Ama fiyatlar istenilen oranlarda düşmedi. Biz başka ülkelerden fıstık getirmeyi düşünmeyiz çünkü Antep fıstığı­nın kalitesine en yakın İran fıstığı var onu bile tercih etmeyiz ki kali­teden taviz vermemek için. Fıstı­ğın yanı sıra baklavacılıkta işçilik çok büyük bir maliyet kalemi. Yine kullandığımız yağ ve un maliyetle­ri sürekli artıyor. Baklavacılıktaki maliyetler konuşulmuyor, herkes baklavacıların ne kadar çok para kazandığını konuşuyor” dedi.

“Gaziantep baklavasının yüzde 80’ini yurt dışına gönderiliyor”

Gaziantep’te üretilen baklava­nın yüzde 80’inin yurt dışına gön­derildiğini belirten Çağdaş, “Gazi­antep’te günlük talebe göre değiş­ken olmakla birlikte 2 ton ve 5 ton arasında üretim gerçekleştiriliyor. Baklava sektörünün bu kadar bü­yümesinin nedeni ulaşım imkân­larının iyileşmesi ile oldu.

Özellik­le 1980’li yıllardan sonra büyüme lojistik sektörünün ülkemizde bu kadar gelişmesi ile mümkün oldu. Biz 24 saatte Newyork’a, 26 saatte Miami’ye, 12 saatte Dubai’ye tes­limat sağlıyoruz. Pandemi döne­minde baklavacılık sektörü altın dönemini yaşadı. İşyerlerimizin kapalı olmasına rağmen müthiş iş­ler yapıldı. Bu lojistik sektörünün ülkemizdeki başarısı sayesinde­dir” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep, turizm gelirlerimizin artmasına katkı sunuyor”

Gaziantep’in dünyada gastro­nomi alanında “Yaratıcı Şehirler” ağına ilk giren kent olduğunu, Tür­kiye’nin gastronomi alanında ge­lişmesine çok büyük katkı sundu­ğunu anlatan Burhan Çağdaş, “Ga­ziantep’in gastronomi alanındaki çeşitliliği ve zenginliğiyle ülkemi­zin İstanbul, Antalya ve İzmir’den sonra turizm pastasını büyütecek önemli bir kent olduğunu düşünü­yorum.

Gaziantep, dünyada gast­ronomi alanındaki zenginliğini katma değere dönüştürerek ülke­mizin ekonomisine önemli bir kat­kı sunuyor. Gaziantep diğer kent­lere de gastronomideki atağı ile ör­nek oldu ve ülkemizin gastronomi alanındaki gelişmesine ve büyü­mesine önemli katkı sundu.

Son yıllarda Gaziantep’in adı yeme içme sektöründeki fiyat ar­tışları ile gündeme geliyor. Ben bu konuların Gaziantep’in imajına zarar verdiğini düşünüyorum. Bu fiyat artışları ülkemizdeki eko­nomik gelişmelere paralel olarak yansıyor. Şanlıurfa, Mardin, Ga­ziantep, Diyarbakır, Adana kent­lerinin kebap başta olmak üze­re yeme içme ortalamasını aldı­ğınızda fiyat artışlarının sadece Gaziantep’te olmadığını görürsü­nüz.

Porsiyon gramajları incelen­diğinde Gaziantep’in diğer kent­lere göre daha fazla ürün kulla­nımı olduğu görülür. Ülkemiz dünyanın en pahalı etini tüke­ten ülkeler arasında. Bunları tartışmakta çok doğru değil. Serbest piyasa sonuçta. Bu tarz tartışmaların kenti­mizin yapısına zarar ver­diğini düşünüyorum. Gaziantep esnafının cömertliği, misafir­perverliği bir başkadır. Bugün Gaziantep’in geldiği noktada esnafı­nın önemli bir yeri et­kisi vardır” dedi.

Nusr-Et, İmam Çağdaş’ın baklavalarını dünyaya sunuyor

Gaziantep’te üretilen baklavanın yaklaşık yüzde 80’nin yurt dışına gönderildiğini aktaran Burhan Çağdaş, İmam Çağdaş olarak kendilerinin dünyanın önemli ülkelerinde restoranları olan Nusr-Et ile çalışmaya devam ettikleri ve bu nedenle yurt dışında tanınırlıklarının çok iyi olduğunu savundu. Burhan Çağdaş, “Nusr-Et’in baklavalarını İmam Çağdaş olarak biz veriyoruz. Nusr-Et, Amerika’da Miami, Las Vegas ve Newyork gibi önemli bölgelerde faaliyet gösteriyor.

Bizim de ürünlerimiz buralarda sunuluyor. Nusr- Et ayrıca Dubai’de çok iyi, son dönem Yunanistan’da Mikonos‘ta çok iyi gidiyor. Yine BAE’de Abu Daabi' de çok güzel gidiyor faaliyetleri. Son olarak Milano’ya şube açıyorlar. Nusr- Et’in dünyada şubeleşmesi ülkemizin ekonomisine önemli katkı sunmaktadır” dedi.

''İşini iyi yapmak isteyen baklava sektörünün çınarları batıyor"

Baklavacılık sektöründe artan maliyetlerden dolayı son 3 yıldır sıkıntı yaşandığını bundan dolayı sektörün asırlık çınarlarının teker teker kapandığına dikkat çeken Burhan Çağdaş, “Baklava sektöründe büyük işletmeler arasında bir tane yeni şube açan yok sayılır.

Makineleşmeyen, birinci sınıf malzeme kullanan ve kaliteden taviz vermeyen asırlık firmalar kapanmaya başladı. Bu firmalar arasında 100 yıllık geçmişi olan Halit Güllü, 90 yıllık geçmişi olan Burhan İnal, 70-75 yıllık geçmişi olan Çavuşoğlu kapanan önemli markalarımız. Ve maalesef üzülerek bu kapanmaların devam edeceğini düşünüyorum. Gaziantep’te baklavacı sayısı artıyor ama ucuz baklava satan firma sayısı artıyor. Tabii bunu eleştirmemizde söz konusu değil. Arz talep dengesi sonuçta.

Son yıllarda yarım kilo, bir kilo baklava alan taban kitlenin ciddi derece azaldığını görüyoruz ve buna çok üzülüyorum. Bu müşteri kitlesi bizler için çok önemlidir. Çünkü bu kitle bizim işletmelerimizin bereketi dediğimiz kitledir. Baklava fiyatlarının yüksek olduğunu kabul ediyorum. Bir kilo baklava çoğu insanımızın bir günlük kazancı, bunu baklavaya haliyle veremiyor. Ama ülkemizin gerçekleri maalesef bu artışlar. Enflasyon ülkemizin en büyük sorunu” diye konuştu.