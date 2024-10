“Ulusların gücü dünyadaki diasporalarıyla ölçülüyor”

Takip Et

Sevilay ÇOBAN

Sabancı Topluluğu, Türkiye çapında temellerini attığı yeni sosyal girişim modeli olan ‘Sabancı Gençlik Seferber­liği’ kapsamında İzmir’den sonra ikinci Teknoloji ve Etki Merke­zi’ni Eskişehir’de açtı. Çimsa ta­rafından Eskişehir Teknik Üni­versitesi (ESTÜ) iş birliğiyle mal­zeme teknolojilerinde faaliyet gösterecek Merkez, Türkiye’de kendi alanında 3D teknolojisi ile üretilen ilk teknoloji merkezi ol­du.

Açılışa ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Sabancı Hol­ding CEO’su Cenk Alper, Saban­cı Holding Malzeme Teknolojile­ri Grup Başkanı Burak Orhun ve Çimsa CEO’su Umut Zenar’ın ya­nı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“Orada kalıyorlarsa kalpleri ve beyinleri bu ülke için çalışsın”

Türkiye’nin en büyük problem­lerinden birinin eğitimli genç nü­fusu ve zekâları yurt dışına kay­betmek olduğuna dikkat çeken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Dünyada yetenek savaşla­rı yaşanıyor. TÜİK verilerine göre geçen yıl 430 bin beyni yurt dışına kaybettik. Beyin göçünü beyin gü­cüne çevirmeliyiz artık.

Bu proje­nin ana amacı da bu. Gençler tabii ki dünyanın en iyi üniversiteleri­ne gidip okuyacaklar en büyük şir­ketlerinde yönetici olacaklar. İs­tediğimiz gelip bu topraklara ge­ri dönmeleri ve Türkiye’nin en iyi işlerini ortaya çıkarmaları. Orada kalıyorlarsa da kalpleri ve beyinle­ri bu ülke için çalışmaya devam et­sin istiyoruz. Artık ulusların gücü dünyadaki diasporalarıyla ölçü­lüyor. Çimsa’nın Münih Teknolo­ji Üniversitesi’nde bir, Kordsa’nın ise Endonezya’da ve Amerika’da iki tane Ar-Ge merkezi var.

Dola­yısıyla biz teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi kuran, yaratan, onu büyüten olmak istiyorsak da bu oyunu sadece Türkiye boyu­tunda değil, dünya boyutunda oy­namamız gerektiğini çok iyi bili­yoruz” diye konuştu. İleri malze­me geçişinin stratejik öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Alper, “Dünyada ileri malzeme pazarının büyüklüğü 5 yıl içerisinde yakla­şık 100 milyar dolara ulaşacak. Ül­ke olarak bu pazardan alacağımız pay, aslında bizim gelecekteki re­kabet gücümüzün de bir gösterge­si olacak” dedi.

“Yatırım yaptığımız girişimlere ortak olup büyütüyoruz”

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, açılış sırasında DÜNYA ga­zetesinin sorularını yanıtladı. Türkiye’de büyüme aşamasında­ki girişimlerin tohum aşamasın­dakilere nazaran yeterince des­teklenip desteklenmediği yönün­deki soruya şu yanıtı verdi; “Biz girişim değer sisteminin her aşa­masındayız. Burası da üniversi­telere ulaştığımız bir alan. Ar-Ge merkezlerimizde bilim temel­li araştırmalar yaptığımız nokta­lar var. Sabancı ARF (Almost Re­ady to Fly) programıyla yani bi­zim tohum yatırım sermayemizle 2 yıl içerisinde yaklaşık 50’ye ya­kın tohum seviyesinde girişime ulaştık ve bunlardan 20 tanesine yatırım verdik.

Yatırım yaptıktan sonra artık onların ortağı oluyoruz ve büyütmeye devam ediyoruz.” Türkiye‘nin unicorn çıkarma potansiyelini de değerlendiren Alper, “Yavaş yavaş olacak. Biliyorsunuz çok güzel bir örnek de bizden var, Bulutistan. Şimdi daha yüksek finansal güçle Bulu­tistan daha hızlı büyüyecek. Tur­con olma hedefine çok daha önce varacak. Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığı 30 tane Turcon belirledi. 1 milyar dolara ulaşacak 30 tane po­tansiyel şirket olduğunu görüyo­ruz.

Bunlardan bir tanesi de Bulu­tistan” diye konuştu. Hızın her za­mankinden önemli olduğu bu yeni ekonomik düzende, gençlerimiz, ülkemiz, ekonomimiz için kaybe­decek bir günümüz bile yok” diyen Alper, 2024 sonuna kadar merkez sayısını 8’e çıkaracaklarını, 3 yıl­lık hedeflerinin ise 2 tanesi yurt dı­şında olmak üzere toplam 37 etki merkezi açarak 30 bin gence ulaş­mak olduğunu kaydetti. Çimsa’nın gelecek yol haritasını ‘Teoriden Pratiğe, Fikirden Ürüne, Değerden Etkiye’ olarak tanımladıklarını belirten Çimsa CEO’su Umut Ze­nar ise “Merkezde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 6 haftalık eğitim programları sağla­yacağız. 5 yılın sonunda, yaklaşık 500 öğrencinin merkezden fayda­lanmasını hedefliyoruz." dedi.

“Güçlü altyapımızı en etkin şekilde kullanacağız”

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Sabancı Holding ve Çimsa iş birliğinde hayata geçirilen merkezin çok etkin bir şekilde kullanılacağını belirterek, “ESTÜ’de öğrencilere sadece teknik bilgi ve beceriler kazandırmıyoruz, aynı zamanda da eleştirel düşünme becerisine sahip, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı ve oldukça donanımlı mezunlar yetiştiriyoruz. Sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağımızla, güçlü altyapımızı etkili şekilde kullanarak, bunu katma değeri olan faydaya, bilgiye ve ürüne dönüştürmek önemli stratejik hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Bina duvarlarının inşası 48 saat sürdü

140 metrekare büyüklüğe sahip Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, Türkiye’de kendi alanında 3D teknolojisi ile üretilen ilk teknoloji merkezi olarak kayıtlara geçti. Beton dökümü ve bina duvarlarının inşası bu teknoloji sayesinde sadece 48 saat sürdü. Söz konusu 3D yazıcıya uygun beton harcı da, Çimsa’nın beyaz çimento ürün gamı üzerinden yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde geliştirildi. Merkez, önümüzdeki günlerde çatısına yerleştirilecek güneş panelleri sayesinde, ihtiyaç duyduğu elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılayacak.