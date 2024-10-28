“Ulusların gücü dünyadaki diasporalarıyla ölçülüyor”
Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, 3D teknolojisi ile üretilen ikinci Teknoloji ve Etki Merkezi Eskişehir'de açıldı. Dünyada yetenek savaşları yaşandığına dikkat çeken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “3 yılın sonunda 37 etki merkeziyle 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Sabancı Topluluğu, Türkiye çapında temellerini attığı yeni sosyal girişim modeli olan ‘Sabancı Gençlik Seferberliği’ kapsamında İzmir’den sonra ikinci Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Eskişehir’de açtı. Çimsa tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğiyle malzeme teknolojilerinde faaliyet gösterecek Merkez, Türkiye’de kendi alanında 3D teknolojisi ile üretilen ilk teknoloji merkezi oldu.
Açılışa ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun ve Çimsa CEO’su Umut Zenar’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
“Orada kalıyorlarsa kalpleri ve beyinleri bu ülke için çalışsın”
Türkiye’nin en büyük problemlerinden birinin eğitimli genç nüfusu ve zekâları yurt dışına kaybetmek olduğuna dikkat çeken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Dünyada yetenek savaşları yaşanıyor. TÜİK verilerine göre geçen yıl 430 bin beyni yurt dışına kaybettik. Beyin göçünü beyin gücüne çevirmeliyiz artık.
Bu projenin ana amacı da bu. Gençler tabii ki dünyanın en iyi üniversitelerine gidip okuyacaklar en büyük şirketlerinde yönetici olacaklar. İstediğimiz gelip bu topraklara geri dönmeleri ve Türkiye’nin en iyi işlerini ortaya çıkarmaları. Orada kalıyorlarsa da kalpleri ve beyinleri bu ülke için çalışmaya devam etsin istiyoruz. Artık ulusların gücü dünyadaki diasporalarıyla ölçülüyor. Çimsa’nın Münih Teknoloji Üniversitesi’nde bir, Kordsa’nın ise Endonezya’da ve Amerika’da iki tane Ar-Ge merkezi var.
Dolayısıyla biz teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi kuran, yaratan, onu büyüten olmak istiyorsak da bu oyunu sadece Türkiye boyutunda değil, dünya boyutunda oynamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz” diye konuştu. İleri malzeme geçişinin stratejik öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Alper, “Dünyada ileri malzeme pazarının büyüklüğü 5 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyar dolara ulaşacak. Ülke olarak bu pazardan alacağımız pay, aslında bizim gelecekteki rekabet gücümüzün de bir göstergesi olacak” dedi.
“Yatırım yaptığımız girişimlere ortak olup büyütüyoruz”
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, açılış sırasında DÜNYA gazetesinin sorularını yanıtladı. Türkiye’de büyüme aşamasındaki girişimlerin tohum aşamasındakilere nazaran yeterince desteklenip desteklenmediği yönündeki soruya şu yanıtı verdi; “Biz girişim değer sisteminin her aşamasındayız. Burası da üniversitelere ulaştığımız bir alan. Ar-Ge merkezlerimizde bilim temelli araştırmalar yaptığımız noktalar var. Sabancı ARF (Almost Ready to Fly) programıyla yani bizim tohum yatırım sermayemizle 2 yıl içerisinde yaklaşık 50’ye yakın tohum seviyesinde girişime ulaştık ve bunlardan 20 tanesine yatırım verdik.
Yatırım yaptıktan sonra artık onların ortağı oluyoruz ve büyütmeye devam ediyoruz.” Türkiye‘nin unicorn çıkarma potansiyelini de değerlendiren Alper, “Yavaş yavaş olacak. Biliyorsunuz çok güzel bir örnek de bizden var, Bulutistan. Şimdi daha yüksek finansal güçle Bulutistan daha hızlı büyüyecek. Turcon olma hedefine çok daha önce varacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 30 tane Turcon belirledi. 1 milyar dolara ulaşacak 30 tane potansiyel şirket olduğunu görüyoruz.
Bunlardan bir tanesi de Bulutistan” diye konuştu. Hızın her zamankinden önemli olduğu bu yeni ekonomik düzende, gençlerimiz, ülkemiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok” diyen Alper, 2024 sonuna kadar merkez sayısını 8’e çıkaracaklarını, 3 yıllık hedeflerinin ise 2 tanesi yurt dışında olmak üzere toplam 37 etki merkezi açarak 30 bin gence ulaşmak olduğunu kaydetti. Çimsa’nın gelecek yol haritasını ‘Teoriden Pratiğe, Fikirden Ürüne, Değerden Etkiye’ olarak tanımladıklarını belirten Çimsa CEO’su Umut Zenar ise “Merkezde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 6 haftalık eğitim programları sağlayacağız. 5 yılın sonunda, yaklaşık 500 öğrencinin merkezden faydalanmasını hedefliyoruz." dedi.
“Güçlü altyapımızı en etkin şekilde kullanacağız”
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Sabancı Holding ve Çimsa iş birliğinde hayata geçirilen merkezin çok etkin bir şekilde kullanılacağını belirterek, “ESTÜ’de öğrencilere sadece teknik bilgi ve beceriler kazandırmıyoruz, aynı zamanda da eleştirel düşünme becerisine sahip, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı ve oldukça donanımlı mezunlar yetiştiriyoruz. Sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağımızla, güçlü altyapımızı etkili şekilde kullanarak, bunu katma değeri olan faydaya, bilgiye ve ürüne dönüştürmek önemli stratejik hedeflerimiz arasındadır” dedi.
Bina duvarlarının inşası 48 saat sürdü
140 metrekare büyüklüğe sahip Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, Türkiye’de kendi alanında 3D teknolojisi ile üretilen ilk teknoloji merkezi olarak kayıtlara geçti. Beton dökümü ve bina duvarlarının inşası bu teknoloji sayesinde sadece 48 saat sürdü. Söz konusu 3D yazıcıya uygun beton harcı da, Çimsa’nın beyaz çimento ürün gamı üzerinden yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde geliştirildi. Merkez, önümüzdeki günlerde çatısına yerleştirilecek güneş panelleri sayesinde, ihtiyaç duyduğu elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılayacak.