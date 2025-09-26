Unico Sigorta, yeni tamamlayıcı sağlık ürününü tanıttı: Sigortada regülasyon fırtınası yaşıyoruz

Sevilay ÇOBAN

Sağlık sigortası tarafında yeni ürünlerini tanıtmak üzere basın toplantısı düzenleyen Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, şirketin finansal verileri hakkında bilgi verdi. 2025 yılsonunda 432 milyon euroluk prim üretimine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Güzeler, “Göreve geldiğim günden bu yana sürdürülebilir finansal güce ulaşması için çalışmalar yürüttük. Ancak sektör olarak bir regülasyon fırtınası yaşıyoruz.

Kamu otoritesi sermaye konusunda sıkılaştırıcı bir düzenlemeye gitti. Haziran ayında yaşanan makro gelişmeler bizi endişelendirdi. Mevzuat fırtınası ne zaman duracak bilemediğimiz için haziran ayında yavaşlamaya geçtik. Run-off testine girerek büyümeyi durdurduk, frenlemeyi özellikle trafikte kuvvetli yaptık. Altıncı ayın sonunda şirketi iradi olarak reelde enflasyonun 5 puan altında bir küçülmeye soktuk şirketi. Özellikle sermaye yeterlilik konusunda kısa vadede baş etmemizi zorlaştıracak bir sorunla karşı karşıya kalmamak için yaptık bunu. İhtiyatlı bir planlamanın sonudur bu” dedi.

Haziran ayı sonrası büyüme yolculuklarına devam ettiklerini rakamlar üzerinden anlatan Güzeler, yılsonunda 36 milyon euro kâra ulaşmayı planladıklarını kaydetti. Güzeler, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla yüzde 124 olan sermaye yeterlilik oranını yılsonunda yüzde 132 seviyesine ulaştırmayı beklediklerini ifade ederek, “Bunun nedeni de ihtiyatlı büyüme politikasıyla hareket etmemizdi. 2025 yılı Ağustos sonu itibarıyla toplam prim üretiminin 8,2 milyar TL’ye ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 oranında artış elde ettik. Bu sonuç, stratejik planımızla uyumlu bir büyümeye işaret ediyor. Genel müdür olarak şirketin gayrimenkulü olmasını da istemiyorum. Önümüzdeki yılsonuna kadar hepsi satılmış olacaktır” diye konuştu.

Sağlıkta 200 bin sigortalıya ulaştık

2025 yılı itibarıyla stratejik iş planı doğrultusunda ürün yelpazesine sağlık ürünlerini de dâhil ettiklerini anlatan Güzeler, ‘UniSağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ ürünü hakkında şöyle konuştu: “Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kalitesi hepimiz için büyük önem taşıyor. 2024 yılında yaptığımız detaylı çalışma sonucunda Unico Sigorta olarak sağlık sigortalarına giriş kararı almıştık. Bu doğrultuda kurguladığımız 3 yıllık stratejik iş planımız çerçevesinde bu yıl içerisinde öncelikle Kritik Hastalıklar’a ilişkin ürünlerimizi, ardından yatarak ve ayakta tedavili Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerimizi müşterilerimize sunduk.

Bu ürünlerimiz müşterilerimiz ve acentelerimiz tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede 200 bin üzerinde sigortalıya ulaştık. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, UniSağlık ürünümüzü sigortalılarımız ile buluştururken sigortalılarımızın sağlık harcamalarında karşılaştıkları ek mali yükleri azaltmayı, geniş anlaşmalı kurum ağımız ile sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim sağlamayı hedefliyoruz.”

8 aylık kârı 1,4 milyar TL

2025’in ilk 8 ayında 13,1 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren Unico Sigorta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 büyüme sağladı. Ağustos sonu itibarıyla şirketin kârı 1,4 milyar TL seviyesine ulaşırken, öz kaynak büyüklüğü 4,8 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin yatırım portföyü ise geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 43 artışla 16,5 milyar TL’ye ulaştı. Kasko branşında da 8 aylık prim üretimi 2,9 milyar TL’ye çıktı ve önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış kaydedildi. Trafik sigortalarında prim üretimi 7,7 milyar TL olurken büyüme yüzde 45 düzeyinde gerçekleşti. Yangın branşında yüzde 66 büyüme yaşandı ve 957 milyon TL prim üretimine ulaşıldı.

Sağlıkta bütüncül ve erişilebilir bir yaklaşım

SGK kapsamındaki sağlık hizmetlerinde sigortalılardan talep edilen ek ücretlerin önemli bir kısmını karşılayan UniSağlık TSS ürünleri, doktor muayenesi, ameliyatlar ve yatarak tedavilerin yanı sıra onkoloji, diyetisyen, psikolojik danışmalık gibi pek çok asistans hizmeti kapsıyor. Ayakta tedavi hizmetiyle, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi masrafları poliçe kapsamında karşılanıyor. Unico Sigorta Eko, Standart ve VIP olmak üzere 3 ayrı paketi sigortalılarına sunan UniSağlık, yatarak tedavi, hizmetlerinde evde bakım, suni uzuv ve protez gibi ek hizmetleri ile sigortalılarına yalnızca tedavi değil, yaşam kalitesine dair de kapsamlı destek sağlayarak farklı kapsam ve limitlerle öne çıkıyor.